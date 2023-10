Tournaisiennes et frasnoises ont inscrit leur premier essai

Pour la plupart des équipes, inscrire un essai est devenu une banalité. Mais celui inscrit samedi par les Tournaisiennes, Frasnoises et Saint-Ghislainoises revêt son importance car il est le premier de l’histoire de l’entente entre les trois clubs et il a été inscrit lors du premier match à domicile, au stade Jules Hossey de Tournai. Malheureusement, il n’aura pas permis à la structure, lancée il y a quelques semaines à peine, d’espérer s’approcher d’une victoire face à Mons (7-43). Mais l’essentiel n’est pas là. " Défaite honorable contre une belle équipe de Mons, nos Naïades n’ont rien lâché et ont hâte de remettre ça ", détaillait-on du côté du TRC. Le son de cloche était identique côté frasnois. " Nos filles se sont arrachées comme des lionnes et ont marqué leur premier essai. L’alliance prend ses marques ". Et c’est bien là l’essentiel. Car pour ce passage en rugby à quinze, tout le monde savait que la tâche serait difficile. D’autant plus avec un effectif réduit et amenuisé par quelques blessures. Mais la rage et l’envie de progresser sont bien présentes au sein de l’équipe féminine.