Si elle veut se sauver en P2, la Jespo Comines doit arrêter de jouer au Père Noël

Pas de honte à balancer en tribunes

Et pourtant, le staff n’hésite pas à rappeler régulièrement qu’il n’y a "aucune honte à balancer un ballon en tribunes ou dans le champ de maïs voisin. Quand on mène, on doit pouvoir mieux gérer. Cela vient avec l’expérience. C’est pour cela qu’il est si important de rester en P2 au terme de cette saison."

Avec 4 unités sur 15, Comines n’est pas encore en danger. Mais il est important de reprendre rapidement une spirale positive. "On a encore une rencontre très difficile qui nous attend samedi à Avelgem. Si on arrache un point, ce sera un petit exploit. Ensuite, on aura un triptyque avec Beveren-Leie, Poperinge et Nieuwkerke. Là, il sera important de prendre des points. Car vous connaissez le football aussi bien que moi. Si on est dans le fond à la fin de la première tranche, on doit se battre dans le bas jusqu’au bout. On est donc à un premier tournant de la saison."

Toutefois, le responsable sportif a confiance dans le groupe qu’il a constitué avec Thibaud Vanthomme. "Malgré les absences de quatre-cinq joueurs importants, on arrive à ne pas être ridicules dans la série. C’est la preuve que notre noyau tient la route. On a un bon mixte entre les nouveaux joueurs, les anciens et nos jeunes qui montent. On doit juste apprendre à être concentré durant toute une rencontre. Pour l’instant, on est bons pendant une heure, voire 70 minutes. Mais on est chaque fois puni dans nos moments de flottements. Si on améliore cela, je n’ai aucun doute qu’on finira par se sauver."