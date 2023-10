N1 : Forces renouvelées à Bon-Secours qui vise le maintien

"Il y a 2-3 équipes qu’on devrait être capable de garder derrière nous, juge le président Vincent Colin. Si on ne rencontre pas d’obstacle particulier, certaines sont sur papier légèrement moins fortes que la nôtre". Pour mener à bien cette mission, Corentin Michel (B0) et Hervé Eudier (B0) seront épaulés de Camille Davoine (B2), en qui le club place sa confiance et qui découvrira cette division. Deux arrivées sont à noter: celles du Français Mattias Nacer (B2) et de l’Écossais Calum Morrison (B0). Le premier a été entraîné, plus jeune, par Hervé Eudier et a gardé de bons contacts avec lui, d’où sa venue. Le second, en plus de jouer en Écosse, viendra disputer quelques matches pour la Palette. "En étant 4e joueur écossais, il dit avoir un peu fait le tour de la question dans son pays et avait envie de se frotter à de nouveaux joueurs. Il a sauté sur l’occasion quand on lui a proposé de jouer pour nous", explique Vincent Colin.

La saison passée, la présence de Cédric Merchez avait permis à Bon-Secours d’engranger de nombreux points. Le club avait finalement décidé de s’en séparer après son coup de sang face à Don Bosco. Mais la mission sauvetage sera-t-elle plus compliquée sans lui ? "Je ne pense pas car on a quand même recruté Mattias qui fait de super-résultats comme premier joueur, estime Corentin Michel. Ce qui jouera plus dans la balance c’est le fait qu’on avait un étranger qui a joué plus de matches (NDLR: le Lituanien Ignas Navickas) que n’en jouera Calum cette saison. Et le fait qu’on donne sa chance à Camille de jouer en Nationale 1". Ce week-end Bon-Secours A se déplace à Sokah, une équipe solide. Mais comme le dit le capitaine, si "on fera tout pour prendre 1 ou 2 points en plus contre n’importe quelle équipe", ce sont des matches comme celui dans deux semaines à domicile face à Tiège qui sont les plus importants.

Des ambitions mesurées

Avec des noyaux qui ont été quelque peu chamboulés et de nombreux départs et transferts, le but est que toutes les équipes du club se sauvent. "Il y a pas mal de séries relevées, rajoute Vincent Colin. En Nationale 2, cela devrait tout de même être un peu moins compliqué qu’un étage au-dessus. En Provinciale 1, malgré 2 B6, 2 C0 et 1 C2 on n’est pas spécialement les plus forts. Mais on devrait pouvoir se maintenir. Il n’y a en tout cas pas d’objectif de montée. Cependant si cela devait arriver, on ne bloquera bien sûr pas nos joueurs et on les suivra, continue le président. Les joueurs qui viennent de monter de P5 en P4 ont commencé à jouer il y a 3-4 ans, découvrent ce niveau, avec une cadence tout autre en jouant le soir au lieu de l’après-midi. En P5 c’est assez similaire, on retrouve pas mal de jeunes qui ont commencé il y a 2 ans et qui disputent des championnats pour la première fois".

Avec 13 équipes, la Palette en dispose à peu près à tous les échelons. Avec l’objectif de garder des équipes en pyramide, du moins en provinciales.