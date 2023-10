La boxe compte un club de plus à Tournai

Si ce n’est pas le sport dont on parle le plus dans la ville, la cité des Cinq Clochers possède toutefois un joli passif en termes de boxe. Plusieurs grands champions sont sortis des clubs existants. Et depuis peu, un nouveau a pris place dans les installations de Rive Droite sous l’impulsion de Chris Van Hoecke. "Je baigne dans la boxe depuis plusieurs décennies. J’ai un peu touché à tout. À l’anglaise, au pieds-poings… Cela m’a permis de réaliser une belle carrière dans les sports de combat. J’ai pu faire de beaux voyages, de beaux combats… J’ai été champion du monde et d’Europe en K1 et en kickboxing, par exemple. Mais après toutes ces années d’apprentissage, j’ai eu envie de partager mon expérience".