À peine 16 ans et déjà 18 points en D1: le bel exploit réalisé par Lalie Dupont à Brunehaut

"S’installer durablement"

Déjà très présente en fin de saison dernière, Lalie Dupont marche – ou plutôt court – sur les traces de son illustre maman. "Lors du second tour de l’exercice précédent, les blessures de plusieurs partenaires m’avaient permis de gratter progressivement des minutes et Lorine Gobert n’avait pas hésité à m’accorder sa confiance de plus en plus régulièrement", se souvient Lalie, qui en avait profité pour alimenter à plusieurs reprises son compteur personnel d’une petite dizaine de points. Un score qu’elle a quasi doublé en terres limbourgeoises, suscitant l’admiration de ses nombreux supporters. "J’essaie forcément de mettre à profit le temps de jeu qui m’est offert pour le rentabiliser, toujours au service de l’équipe. Face à Lummen, j’ai simplement joué mon jeu en n’hésitant pas à aller au contact dans la raquette pour provoquer mes adversaires en un-contre-un." Un jeu de percussion qui n’est pas sans rappeler celui privilégié par Mélanie Legrand, toutefois capable de s’illustrer également à distance à sa grande époque. Un exercice que sa progéniture doit encore travailler. "C’est clairement un aspect que je dois encore bosser, car je ne prends que trop rarement ma chance depuis l’arc de cercle. J’ai tendance à me rapprocher systématiquement de l’anneau, et il faudra que je rajoute de la variété à ma palette pour devenir une ailière complète." Vu la précocité affichée par Lalie, et la régularité dont elle témoigne déjà depuis la ligne des lancers francs, on ne s’inquiète pas trop pour son évolution. "Dans un premier temps, je vais d’abord tenter de m’installer durablement dans le cinq de départ pour signer une progression linéaire dans cette campagne de D1."

Présélectionnée au printemps denier aux côtés de Lien Lamborelle avec les U16 belges, Lalie Dupont n’avait pas été retenue pour participer à l’Euro. L’équipe nationale reste néanmoins plus que jamais dans un coin de sa tête. "En fêtant mon seizième anniversaire, je suis montée d’une catégorie, et il ne sera pas évident de rejoindre les U18 dès cette année. Mais j’avoue que défendre les couleurs de mon pays constitue l’un de mes objectifs à moyen terme." À court terme, Lalie veut tout faire pour battre Liège samedi. "Une très belle équipe, assez jeune comme nous, mais on donnera tout pour ouvrir notre compteur dans nos installations."