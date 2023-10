Week-end noir pour la plupart de nos équipes masculines

Défaite aussi à Guibertin pour le Skill (3-0). "Même s’il nous manquait pas mal de joueurs, c’est honteux de prester comme ça, tempête Victor Lefebvre. Il a fallu attendre le troisième set pour qu’on maîtrise mieux la réception. J’attends une grosse remise en question des ailiers qui se mettent de la pression pour rien au filet." Victoire par contre du PVTM au Capci Evere (1-3). "Sofiane Delalai absent, j’ai utilisé Lucas Coupez au centre et Noah Maillard comme opposite. Ils m’ont sorti de bonnes choses, se réjouit Jérôme Hermand. Dommage ce manque de régularité et concentration qui nous coûte le troisième se t."

Au PVTM, Rémi Martinez a tenté "un coup de poker"

En P1, Péruwelz est allé gagner 0-3 à Mouscron, qui lui a opposé une belle résistance au troisième set. "Le plus dur, était de rester concentré, avoue Aurélien Azor. On se sera fait peur inutilement par ailleurs en fin de match en ne mettant pas la balle au sol à 22-24 ."

Malgré la défaite, Rémi Martinez n’était pas mécontent de la prestation de ses Hurlus. "On est tombé sur une très belle équipe, venue au complet. Avec de sacrées individualités qui ont fait la différence au bon moment. Pour ma part, j’ai dû me passer d’Hubert Nuttens blessé, de Sacha Maillard et Loïc Cloosen, absents pour raisons familiales. Et pourtant, on a tenu le coup jusqu’au milieu de chaque set. Notre adversaire s’est plus appliqué ensuite et a accéléré la machine avec un Aurélien Azor qui a distribué là où il le fallait. C’est devenu très compliqué de bien se placer au bloc. Dès que ces gars voient une brèche au filet, ils y vont. C’est pour ça qu’au troisième set, j’ai tenté un coup de poker en changeant de passeur et en faisant jouer Anthony Collie comme opposite. Il a fait tous ses points et Augustin Truye s’est bien débrouillé à la passe."

Toujours en P1, les jeunes du Skill continuent leur apprentissage. Battus à Mons 3-0, ils ont fait mieux que se défendre… "Il n’y a pas eu autant de différence que ça. Ils se sont bien battus en défense, ont développé un jeu assez propre et ont même fait jeu égal au filet. Après, l’expérience a parlé", fait remarquer Corentin Vleminckx plutôt satisfait. Enfin, Don Bosco se sera incliné à Soignies 3-0. "On a pris une belle claque, admet Corentin Debliquy. On est tout de même tombés sur une équipe qui a de la bouteille."