P4B: Ellezelles B lance sa saison face à Thumaide B

Wodecq dans les bons coups

Déjà cinq victoires pour les ouailles de David Hallemans qui ont réalisé une belle opération, empochant les trois unités à Velaines B. Points précieux qui les placent à quatre unités du leader molenbaisien. "D’abord, je regrette qu’on ait dû jouer sur un terrain aussi mauvais que celui de Velaines." Qui est en réalité l’ancien terrain de l’Enclus à Amougies ! "C’est dommage pour nous, mais aussi pour Velaines qui possède de très bons manieurs de balle. Pour eux, ça doit être encore plus frustrant. J’ai rarement vu ça. Malgré tout, on a réussi à prendre vite deux buts d’avance avant de se faire rejoindre. À la reprise, on a poussé dans le premier quart d’heure, ce qui a permis de reprendre l’avance, cette fois-ci définitivement." Dans quinze jours, Wodecq ira à Molenbaix B pour un duel qui vaudra le détour. "Avant d’y penser, on va se concentrer sur le derby face à Flobecq. Si on parvient à prendre les trois points, on pourra se rendre chez le leader en étant deuxième, ce qui n’est pas si mal pour une équipe comme nous que personne n’attendait si haut."

Havinnes B loupe le coche

L’équipe "bis" d’Havinnes est tombée dans le piège tendu par Anvaing B. Malgré une bonne prestation, les joueurs d’Andy Dhondt n’ont pu éviter la défaite sur un score arsenal. "On a plutôt mal commencé la rencontre, mais après un bon quart d’heure, on était mieux. À la reprise, on a dominé, mais on s’est fait punir sur une frappe croisée qui n’a laissé aucune chance à mon gardien. Ensuite, on a poussé pour revenir, mais c’était trop stérile pour espérer mieux. En général, quand Anvaing mène au score, il arrive à bien fermer la porte. On peut résumer ce match en disant que la possession de balle était davantage pour nous, mais le réalisme était adverse. Malgré tout, un nul aurait mieux reflété sa physionomie. Le ballon a bien roulé pour eux."