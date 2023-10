P4A: des "B" du Risquons-Tout enfin au taquet

Beau succès qui pourrait lancer les Hurlus ! "Si on s’était produit avec cette même mentalité depuis le début, on n’en serait pas là. J’espère que ce match servira de déclic pour enfin lancer notre saison", conclut-il.

Face à Obigies B, St Jean a mis fin à deux défaites consécutives à domicile. Supérieurs, les gars de Michaël Dutrieux ont pu compter sur un Cuignet des grands jours, auteur des trois buts. Évidemment, il ne faut pas tout remettre sur le buteur du jour, car c’est l’ensemble de l’équipe qui est à féliciter. "C’était un match qu’on aurait dû plier avant le repos, et c’est peut-être le seul regret que je peux avoir. Pour le reste, on a mérité la victoire. Malgré tout, on n’était jamais à l’abri d’un retour de leur part, surtout quand ils ont poussé en fin de match. Notre récent 9 sur 9 nous permet d’effectuer une belle remontée. À nous de confirmer contre des équipes à notre portée, ce qui n’est pas plus facile ."

Avec Taintignies B, Bléharies B et Néchin B, St Jean pourrait réaliser de bonnes affaires avant de recevoir Herseaux B début novembre ! En football, la roue peut vite tourner.

Brunehaut se reprend bien

Malmené le week-end précédent face à St Jean, Brunehaut avait l’occasion de se racheter à Herseaux B, équipe qui impressionne par la qualité du jeu. Le début de partie montrait des signes d’inquiétude vite oubliés. "Durant la première demi-heure, Herseaux avait la possession du ballon, disait Vincent Williame. Par la suite, ça a été mieux puisqu’on a réussi à prendre l’avance avant le repos. À la reprise, on a fait le break après 30 secondes. Ce but nous a mis dans une situation confortable. " Avec ce succès, les Hollinois confortent leur place de dauphin derrière un Rumes qui rayonne en tête.

Templeuve B déçu !

La déception était grande du côté de Templeuve B après son partage face à Havinnes A. Les hommes de Joachim Choquet ont eu tout en mains pour l’emporter, mais au final, ils ont dû se contenter d’un seul petit point. "Je suis vraiment déçu du résultat, car pendant toute la rencontre, on avait le sentiment qu’on allait prendre le dessus. À 2-1, on a eu plusieurs fois l’occasion de plier définitivement le match et, finalement, on s’est pris un but sur la fin. On s’est peut-être vu trop beau et c’est bien dommage. Havinnes est venu se produire avec ses armes, sans jamais rien lâcher. Nous ne pouvons en vouloir qu’à nous-mêmes. Et ce n’est pas la première fois qu’on gaspille des points cette saison. Dimanche prochain à Rumes, on devra tout donner pour récupérer des points perdus en route. Ce ne sera pas évident, mais si on veut aller chercher le Top 5 en fin de saison, on doit y aller avec de l’ambition", insiste le T2 de Templeuve. Conséquence de ce gros manque d’efficacité: les Bleus sont bloqués dans le ventre mou du classement !