P3A: l’Union poursuit sa progression, Kain prend le leadership

Les Vallois poursuivent leur progression et espèrent décrocher très vite leur première victoire. "On sait que ce sera compliqué contre Taintignies, mais depuis deux semaines, les discussions avec les joueurs permettent d’avancer dans un climat constructif. Depuis le début de saison, hormis le FC Tournai, aucune équipe ne nous a surpassés. L’ambiance reste bonne et les blessés reviennent progressivement. Je pourrai bientôt faire des choix, ce qui n’est jamais un luxe, poursuit Jean-Marie qui se sent soutenu par le comité. J’en ai parlé avec Géry Maquet, mais tout le monde savait que ce serait une saison compliquée. Peu importe ce qu’il se passera désormais, on reste persuadé d’être dans le bon. Il suffirait de deux victoires pour se replacer dans le ventre mou de la série. Notre saison serait alors lancée."

La Montkainoise sera attendue…

Profitant du nul du Pays Vert B, Kain a pris la première place après son court succès à Rongy. "C’est clair que ça fait plaisir et qu’on va encore plus nous attendre, commente Patrice Leleu. Il faut appeler un chat un chat, on ne peut plus se cacher et on s’attend à une suite difficile. Notre chance est de ne pas encaisser beaucoup. Ces deux dernières semaines, en assurant l’essentiel derrière, il suffit d’un but pour prendre les trois points alors que l’an passé, il fallait marquer trois ou quatre fois pour l’emporter."

Le coach se sent serein avant de jouer Péruwelz B: "On espère que les joueurs d’Edwin Malice vont produire du jeu. On a récemment affronté des équipes qui se battent avec leurs moyens et ce n’était pas forcément des duels amusants. Tout le monde a envie de montrer de belles choses." Et pour voir un bon match, il faut deux équipes avec de belles intentions.