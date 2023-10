P3A: Escanaffles a pris conscience de ses capacités

Troisième, Escanaffles a peut-être encore un coup à jouer pour le gain de la première tranche, mais Julien Lecomte ne s’emballe pas: "Cette tranche n’est pas une obligation. Ce qu’on fait pour le moment est très bien, mais un équilibre footballistique est très fragile. Seul le maintien est une priorité et le comité ne nous met aucune pression. On prend un match à la fois et on se déplacera dimanche au Risquons-Tout en visant à nouveau les trois points avant de rencontrer la Montkainoise puis Velaines, deux équipes qui vont permettre de nous jauger. Si le groupe est quasiment complet, il prend beaucoup de cartons et les premières suspensions commencent à arriver. On ne s’en fait pas vraiment car avec un noyau très large, ceux qui viennent remplacer les absents ont clairement les qualités pour nous permettre de jouer au même niveau."

Bléharies prend toujours beaucoup de plaisir

Après son partage contre le Pays Vert, Bléharies continue son petit bonhomme de chemin à trois longueurs seulement du leader kainois. Ce partage lors du sommet fait le bonheur de Frédéric Remson qui sait que chaque équipe a eu sa mi-temps: "Les Athois ont vraiment une très belle formation et, à onze contre onze, nous étions clairement dominés. Une fois en supériorité numérique, nous avons essayé de prendre le match en main et notre égalisation en fin de partie fait vraiment note bonheur. On se rapproche un peu plus du maintien qui reste notre seul objectif. Nous ne parlons pas du tour final entre nous, encore moins de la tranche. On se dit simplement que tout ce qui est pris n’est plus à prendre." Et l’on devine que Bléharies va viser trois points supplémentaires ce dimanche lors de son déplacement à Biévène, douzième classé.