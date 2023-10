P2A: trouver les bons mots contre les maux

Le score ne reflète pas la réalité de la rencontre, mais le pain des gars de la Providence est plus que noir. "Ça fait quatre matches qu’on a deux occasions au cours du premier quart d’heure, mais on ne les met pas avant de prendre un but. On a l’impression qu’en face, chaque possibilité, c’est caisse, déplore le capitaine Arnaud Croin. Je n’ai jamais connu ça en neuf ans au club. Est-ce que tout le monde est conscient qu’il faut y aller ? Que la remise en question doit se produire chaque semaine ? On se doit de retrouver la même mentalité que les deux premiers matches. Ne paniquons pas, restons solidaires, remettons le bleu de travail et espérons que la chance tourne un peu en notre faveur."

À Anvaing non plus, cela ne tourne plus depuis un sacré match face à Luingne: "Pour l’instant, notre entrejeu est décapité, plaide Pierre Delcoigne le président. Mahée, François, Vandermeersch étaient absents, tout comme notre gardien suspendu. Quelques joueurs ne sont plus à leur place, ce n’est pas évident. Je pense que le groupe est encore réceptif aux propos du coach qui leur a posé la question de confiance hier soir. Ce qui est dommage est d’avoir ainsi baissé la tête en derby face à une équipe d’Ellezelles qui a bien profité des contres. Je ne panique pas vite, mais il ne faut pas trop tarder à prendre des points."

Après sa victoire face au Pays Blanc, Wiers se retrouve quatrième: "Je me plains rarement de l’arbitrage, mais il n’a pas été à la hauteur. Ce qui nous manque pour l’instant, c’est de concrétiser nos occasions alors que la moindre erreur défensive est punie. À Wiers, on a aussi cruellement manqué d’agressivité au niveau des duels et on s’est fait bouffer ! Dommage, le nul était clairement dans nos cordes", dit Alex Depraetere.

Dix sur douze pour la Real revenue victorieuse d’Enghien: "Je dois être content de notre bilan vu le calendrier, reconnaît Ronny Roelen. On n’a pas volé un point jusqu’à présent, même si certains coaches adverses ne seront pas d’accord. Dimanche, on a joué en bloc et exploité les contres alors que Herment a encore démontré qu’il était là lorsqu’on avait besoin de lui. Il encadre les jeunes au mieux à l’image d’un Rogé intraitable derrière." Luingne est prévenu…