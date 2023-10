P2A: Esplechin le sait pourtant, pour gagner, il faut marquer

On n’avait pas encore vu Esplechin cette saison ni Ere d’ailleurs ; le parcours des Étoilés ressemblait à un parcours de montagnes russes alors que pas mal assuraient que les troupes de Tony Szulda ne méritaient pas leur place actuelle dans le bas de la hiérarchie. Disons-le tout net: quand on se permet de louper des occasions grosses comme des maisons alors qu’on doit prendre des points, on comprend le classement surtout en entendant des supporters déclarer "que c’est comme ça chaque semaine !" . Le coach local dressait d’ailleurs le même constat: "On rate trop de choses, on voit qu’on doute. On n’arrive pas à concrétiser et c’est vraiment frustrant." Avant d’y aller d’une analyse plus précise: "Je trouve qu’il a manqué la détermination ; je n’ai pas senti qu’on avait deux points et l’obligation de l’emporter. On a trop subi les événements. C’est compliqué, même si sur la globalité du match, on mérite de l’emporter."