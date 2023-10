Baptiste Moulin renoue avec le podium à Mugello

Pas de course à Zandvoort

Le lendemain, le Belge se classait septième des qualifications. En course, il parvenait à remonter de deux positions. "Malheureusement, on a reperdu les deux places gagnées lors du changement de pilotes car on devait respecter une règle qui nous obligeait un arrêt de neuf secondes". À une course de la fin, Baptiste Moulin peut encore viser la 3e place du classement général. "Ce sera clairement l’objectif lors de la dernière course Imola à la fin du mois. Il faudra que l’on gagne la première course et que l’on finisse sur le podium de la seconde. La tâche n’est pas aisée. Mais on va tout donner pour la réussir". Malheureusement, le Frasnois n’aura pas de galop d’entraînement. La participation du team VSR à la course de Zandvoort, dans le cadre du championnat européen, a été annulée suite au mauvais résultats et aux soucis de BOP.

Nouveau week-end faste pour Stadsbader

Après sa double victoire lors du week-end d’ouverture à Misano, Gilles Stadsbader était confirmé par VSR dans la catégorie GT Cup, au volant de Supertrofeo. Volant qu’il partageait avec Piergiacomo Randazzo. Et on peut dire que le Hurlu a connu un nouveau très beau week-end. Lors de la première course, son coéquipier connaissait un départ cahotique qui le faisait glisser en queue de peloton. Le Mouscronnois récupérait la voiture à la 14e place. Grâce à une course parfaite, il parvenait à passer en deuxième position sous le drapeau à damier.

Le lendemain, notre régional prenait le départ en 3e position. Il perdait deux places assez rapidement. Mais une belle lutte lui permettait d’offrir le volant en 4e position. Place que son coéquipier allait garder jusqu’à la fin. Au classement de la catégorie Pro-AM, Gilles Stadsbader peut encore viser la victoire finale. Il n’est qu’à un point du leader.