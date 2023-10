Séries flandriennes: Dottignies et Moen sont dans le dur en P1 !

Malgré une bonne entame de match, les visiteurs se retrouvent menés 1-0 au quart d’heure, lorsque Vermaut exploite une boulette de Carbonnelle. Douche froide trois minutes plus tard avec le doublé du même Vermaut, à la suite d’une nouvelle approximation dans la défense de Moen. Après ce double coup sur la tête, les Jaunes haussent le ton et reviennent dans le match après une action collective, conclue par De Moor. Après la pause, les locaux sont acculés dans leur camp, mais sont sauvés deux fois par le cadre du but. À l’heure de jeu, Vermaut, parti à la limite du hors-jeu, profite d’une longue balle pour planter son troisième but du match. Kindt fait ensuite 4-1 sur le seul (!) corner local de la partie. Dans la foulée, Lefebvre redonne un peu d’espoir aux siens, mais le score n’évolue plus, malgré la pression visiteuse. "Je ne peux que féliciter le groupe, débutait Greg Vandenbulcke après la rencontre. On a sorti un gros match qui, à nouveau, n’est pas récompensé au niveau comptable. Le 3 sur 15 n’est pas inquiétant vu la manière et les adversaires rencontrés, mais il faut éviter que le doute s’installe."

Royal Dottignies Sport – Heestert 0-1

Privé de deux suspendus, deux blessés et un malade de dernière minute, Pascal De Vreese doit composer avec les moyens du bord. Le début est très compliqué pour les Dottigniens qui peuvent toutefois compter sur un tout bon Dannel pour retarder l’échéance. À la 50e, Keita part seul, mais il manque son face-à-face. Pire, Feys fait 0-1 sur le contre qui suit ! Réduits à dix à l’heure de jeu, les promus poussent tant et plus, mais le score n’évolue plus. "La défaite est décevante, pas la manière, analyse le coach. Défensivement, on est de plus en plus costauds, même contre des habitués de la P1."

Jespo Comines – Ingelmunster 2-2

En P2, le bon début de match de la Jespo est récompensé par l’ouverture du score de Sarrazyn à la 15e. Deux minutes plus tard, Van Zeveren double la mise et on pense les locaux sur du velours. À la demi-heure, une perte de balle cominoise se transforme en contre rapide, que Bourgeois conclut habilement (2-1). Apathiques, les locaux sont encore punis par De Backere avant la pause (2-2). Le second acte est partagé et la pièce aurait pu tomber des deux côtés. Si la Jespo semble privée d’un penalty pour hands, elle peut remercier Vancraybeck, qui fait une belle parade à dix minutes du terme ! "Ce nul est râlant, pestait le T1 local. On mène 2-0, puis on arrête de jouer. Il y avait la place. Notre 1 sur 9 à domicile est clairement insuffisant."

Elverdinge – Ploegsteert 1-1

En P3, les Oranges respectent parfaitement les consignes de leur coach en mettant de l’intensité. Dominateurs, ils ouvrent la marque à la 35e, des œuvres de Lebbrecht. Les Ploegsteertois continuent leur travail de sape à la sortie des vestiaires mais oublient de conclure les occasions. Et comme souvent dans ces cas-là, l’addition se paie cash. À dix minutes du terme, les locaux égalisent sur leur unique occasion. "Nous perdons deux points, analysait M. Vermeire. Je suis déçu pour le groupe. Les consignes ont été suivies et nous méritions mieux, mais pour cela, il faut concrétiser."

Passendale – FC Houthem 1-7

En P4, Copin et Maes Leroy font 2-0 après dix minutes et on croit les visiteurs partis pour le carton du week-end. Bizarrement, cette avance confortable les endort et il faut attendre l’heure de jeu avant que le festival ne se poursuive. Maes Leroy, Ferrari, Saigot et Dodre (2x) donnent au score son allure finale. "On était supérieur dès le coup d’envoi, dit T. Magry. Je n’explique pas notre demi-heure de flottement, sans conséquences: ouf !"