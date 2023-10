"Pourquoi si peu d’impact de la part de certains" à l'Estu?

Un entraîneur qui, on le connaît, n’a pas sa langue dans sa poche et dit les choses sans détour. "Le match aurait pu basculer dans un sens comme dans l’autre car les équipes sont encore à égalité en milieu de seconde période. Ce qui, à mes yeux, fait toute la différence, c’est le jeu défensif de mon équipe et surtout le rôle joué par mon gardien. On maintient Tournai à 22 buts marqués, ce qui est très peu ! On y est arrivé grâce à mon dernier rempart qui a sorti deux fois dix minutes exceptionnelles . L’Estu dispose de bons gardiens qui savent sans doute peser sur une rencontre mais ils ne l’ont pas fait ici, alors que, de mon côté, Yoan Buthot-Garçon a sorti les parades utiles. Et c’est avec ce genre d’individualité qu’on arrivera à notre objectif."

Vainqueur pour la seconde fois seulement cette saison, Kraainem veut jouer les play-off. "Mais pas en les entamant en sixième position comme je l’ai fait avec Courtrai l’an dernier ! Non, le but est de finir troisième de la phase classique, au pire quatrième, pour être en relative bonne position avant de jouer la phase décisive du championnat où, alors, tout est possible. La saison passée, Izegem a réussi à décrocher le titre et la montée en Bene alors qu’il n’était que quatrième après les allers-retours."

"Merlin Rosier, le meilleur…"

Pour y parvenir, les Jaunes comptent sur leur large noyau. "Il y a de bons jeunes qui bossent bien à Kraainem. On est toujours une vingtaine à l’entraînement. Ça apporte des solutions ! Ce samedi, j’étais ainsi privé de mon meilleur tireur retenu à un mariage. Avec ce succès à Tournai, on est récompensé de notre bon travail. Contre Courtrai, on perd d’un but alors qu’on mène de cinq à dix minutes de la fin. Face à Houthalen, on gère aussi mal. Il n’y a que contre Sasja que la défaite ne se discute pas, alors que Hubo n’a pas posé de souci, match où on a su faire parler notre expérience."

Incarnée à merveille par l’inusable Gert-Jan Mathijs qu’on découvre désormais… pivot ! "Le gars est juste incroyable. Grâce à son vécu et sa mentalité au top, il sait se démerder (sic) partout, à la distribution, à l’aile ou en pivot", disait Luc Vercauteren. Et il est vrai que le fiston de Robin, tel un filou qu’il est, a posé de gros soucis à la défense tournaisienne qui n’a toutefois pas été le secteur le plus problématique samedi soir. "C’est en attaque que l’Estu m’a déçu, notait encore Luc. Quand je vois le peu d’impact qu’a eu un Merlin Rosier sur le match, c’est qu’il y avait un souci ! C’est le joueur le plus fort avec lequel j’ai pu bosser dans ma carrière. Le mec réfléchit autant que l’ensemble de ses équipiers, c’est le cerveau de l’équipe ! Comme d’autres, il n’a pas su peser sur le match. Tant mieux pour nous ! Et croisons les doigts pour qu’il en soit de même au retour."