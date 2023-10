P2B messieurs: Stambruges se fait peur à Blaregnies

Pour Kain C, les semaines se suivent mais elles ne se ressemblent pas. Après deux victoires, les promus ont enregistré leur deuxième défaite du côté de Flénu où Hugo Cuisenaire a fait la différence à lui seul. "Avec ses 36 points dont neuf triples, cet habitué de la nationale a fait pencher la balance. Défensivement, on n’a pas été au niveau. On a loupé beaucoup de contre-attaques et de lancers en première période. Ce revers n’est pas grave en soi, mais je pense surtout que mes jeunes ont été impressionnés par l’ambiance qui régnait dans la salle", commentait Fawzi Spiridon qui a apprécié le travail des jeunes en l’absence de quelques-uns de ses cadres comme Favier, Kerkhove et Huon.

La première pour Ellignies

Une semaine après avoir aligné une équipe très déforcée à Dottignies, le Soleil Levant a assuré l’essentiel contre Quaregnon C, équipe très jeune et encore un peu inexpérimentée mais capable de créer des surprises. "On n’a pas sorti un grand match mais on réalise un bon travail défensif en encaissant seulement 53 points. Après des débuts laborieux, le groupe s’est mis à l’aise au fil du match et a même passé un moment le cap des vingt points d’avance avant de se relâcher. Cette première victoire retire une certaine pression mais on salue surtout la présence de onze joueurs sur la feuille de match. On ne va pas bouder notre plaisir."

Toujours invaincu en ce début de championnat, le collectif stambrugeois a tremblé samedi à Blaregnies mais s’est imposé au bout du suspense. Olivier Detrain parlait avant toute chose de bataille tactique pour faire la différence: "On a bien commencé avant de jouer en marchant et de laisser filer les locaux. En deuxième mi-temps, le changement de défense a payé et mes gars ont fait la différence dans le jeu rapide. En fin de partie, c’est dans la tête que ça s’est passé. C’était à celui qui ne craquerait pas et nerveusement, on a fait la différence. Le coup de main d’Arnaud Glorieux, qui m’assistait sur le banc, a été capital, mais on doit désormais se remettre au travail car il reste des choses à améliorer."

Dottignies avec ses jeunes

Dimanche matin, Dottignies rendait visite à Colfontaine B avec des absents de marque. La JS n’a pas pu inquiéter des Borains qui réalisent un excellent début de saison mais le coach Damien Schiavone tenait à saluer l’exemplarité de son groupe: "Avec six seniors et quelques jeunes, on a livré un très bon match. Menés de 19 points, nous sommes revenus à neuf longueurs et nous étions même clairement meilleurs une fois que nous sommes passés en défense individuelle. Colfontaine mérite amplement sa victoire et nous ne pouvions pas rivaliser sans être au complet. Il faut souligner le très bon arbitrage du duo Laurenzano-Fontrein."