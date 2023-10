P1: tenu en échec, le Pays Blanc interdit la grande distinction

Sven Leleux, milieu de Péruwelz: "Notre pain noir a été mangé !"

Atieda a fait sonner l’alarme et Péruwelz s’est réveillé ! C’est résumé sommairement car la prestation d’ensemble a permis aux troupes de Jonathan Krys de réaliser une sacrée performance à Gosselies. "Le match a tourné en notre faveur après un début difficile, narre le médian Sven Leleux. Avec le retour des blessés, je pense que notre pain noir a été mangé. Tout se remet dans l’ordre petit à petit. D’ailleurs, je pense que Gosselies ne s’attendait pas à devoir contrer une adversité aussi forte nantie d’une bonne attitude. Nous sommes aussi très contents de pouvoir compter sur Atieda qui aurait pu en marquer un ou deux de plus. Il a énormément de qualités et nous espérons que nous pourrons en profiter durant toute la saison."

Molenbaix a également pris trois unités méritées face à Gilly. Thomas Boucart s’est battu comme un beau diable sur le front de l’attaque. "Le début de match a été compliqué. Il nous a fallu vingt minutes pour remporter les duels. Pacco est bien entré et a évité que nous soyons menés 0-2 à la pause. Par la suite, nous avons pris le dessus physiquement. Je pense que les séances du mardi commencent à payer même si elles ne sont pas toujours drôles ! C’est une très belle victoire malgré quelques erreurs que nous devons encore gommer. Heureusement, cela ne nous coûte rien cette fois. Personnellement, je suis heureux de contribuer au succès collectif de l’équipe."

Philippe Deschryver de Néchin: "Il y a des règles à respecter…"

Néchin complète ce week-end régional plus que satisfaisant. Si les hommes de Philippe Deschryver ont souffert à Neufvilles, ils ont tenu le coup pour ramener trois unités primordiales pour le moral des troupes. "On devait gagner, on voulait la victoire. Nous avons toujours affiché une bonne mentalité, un engagement de tous les instants et une solidarité exemplaire. Nous n’avons rien lâché, comptant également sur un Carnoy encore décisif ce week-end. C’est un succès qui fait plaisir d’autant plus qu’il fut compliqué à arracher. Dahmani et Bouziane n’étaient pas retenus pour ce match mais il faut qu’ils comprennent qu’il y a des règles à respecter et la mentalité d’un club dans laquelle s’intégrer."