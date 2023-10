N1: tous les points sont bons à prendre pour la Squadra Mouscron!

Après un round d’observation de cinq minutes, Vanackre déboulait sur son flanc avant de servir sur un plateau son capitaine A. Greco pour le but d’ouverture. La riposte visiteuse ne se faisait pas attendre mais, peu avant le quart d’heure, Mathieu O redonnait l’avance à ses couleurs sur un magnifique effort personnel.

Malheureusement, un évitable but sur une phase arrêtée permettait aux visiteurs de rétablir le partage pour le retour aux vestiaires. "On s’attendait à un match difficile face à cette équipe qui, mine de rien, possède de très bons joueurs comme son numéro 10, Ouaddouh, qui est vraiment impressionnant… Notre première période était bonne mais à la reprise, on a eu du mal de retrouver notre rythme."

Petit dodo avant le réveil

En effet, de retour sur le parquet, les joueurs locaux ne parvenaient plus à sortir de leur zone. Visé profitait alors d’un moment fort pour prendre la première fois l’avance trop facilement. À 2-3, moment de flottement: le coup franc indirect dévié de Morando était annulé par un duo arbitral qui ne parvenait pas à se mettre d’accord. Malgré tout, cette décision contestée sonnait le réveil local et c’est de manière logique que Morando fêtait son anniversaire en offrant un point mérité à son équipe. "On a souvent manqué de lucidité devant le but, sans doute à cause de la fatigue. Il faut reconnaître que Visé nous a bien bougés durant ce match. Cette équipe possède de bons joueurs et ce n’est pas pour rien qu’elle a tenu tête à Anderlecht. On est évidemment déçu du résultat car on espérait une victoire. On a quatre points au classement, alors qu’on en voulait six mais c’est ainsi ! On va se contenter de ça en se disant que tous les points sont bons à prendre dans cette N1 de plus en plus relevée chaque année", disait le buteur mouscronnois avant de souffler les 21 bougies de son gâteau.