Malgré la défaite à Hamoir, Acren prouve qu'il est un bon club formateur

Mais plus que la défaite chez les Rats, c’est un autre fait qui nous a frappés quand on a observé la feuille de match. Vu les absences des expérimentés Garcia Dominguez et Mayélé (NDLR: mais aussi de Hammond, Di Vita et Makoun), on ne retrouvait que deux trentenaires sur la feuille: le défenseur Tanguy Fernandes et le buteur Alimaneh Sonko. Pour le reste, tous les titulaires avaient moins de 25 ans. Deux joueurs nés en 2005, Corentin Lumen et Nathan Van Damme, deux gamins formés chez les Camomilles, étaient même titulaires. C’est une volonté chez les Camomilles où les trois étoiles au label ne sont pas le fruit du hasard. Un travail de fond est réalisé depuis quelques années. Il s’est accentué depuis l’arrivée de Farid Mousin. C’est ainsi que la majorité de l’équipe P2 est formée de gamins, dans le but de les aguerrir au monde des adultes. Dans les transferts entrants, on ressent aussi cette volonté de lancer des jeunes dans la bataille. El Koffi à 18 ans, Ndecky à peine 23 ans… Alors bien sûr, ce jeunisme accentué aura parfois des conséquences. Comme dimanche quand Barry Sadou a été expulsé pour une très bête deuxième carte jaune. Mais à cet âge, chaque erreur doit être don d’apprentissage. Si l’écart est retenu, il ne sera plus reproduit. Surtout quand l’expérience des anciens sera de retour, comme pour la réception de Verviers.

Et à long terme, c’est tout un club qui profitera de cette formation. Dans un monde du foot, où les désirs financiers flambent, faire confiance à ses gamins est la meilleure façon de s’en sortir. La Real l’a bien compris !