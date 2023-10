D3A ACFF: le traumatisme d’Arquet dans la tête de Beloeil

Il y en a eu, c’est vrai ! "Notre première mi-temps était bonne, même s’il y avait quelques détails à régler, indique ainsi Jules Flamant. Ensuite, on a la chance d’égaliser mais on prend cette rouge tout de suite après puis le deuxième but. Globalement, nous n’avons pas été assez efficaces dans les zones de vérité, que ce soit derrière ou en attaque. C’est vrai qu’on sent que le mental est fragile, mais nous devons rester positifs et relever la tête. Ces deux défaites d’affilée font mal parce que contre Arquet, c’est inacceptable de perdre en menant 0-2 et qu’ici face au Symphorinois, on se met dans les difficultés nous-mêmes. On doit désormais continuer à bosser et prendre des points le plus rapidement possible."

Belœil ne parvient pas à profiter de ses temps forts, ce qui engendre sans conteste une certaine nervosité mais aussi des petits moments d’absence qui sont alors préjudiciables, comme sur le premier but inscrit par le Symphorinois via Ulens, auquel la porte s’est ouverte trop facilement.

Néanmoins, comme le fait remarquer Hugo Flammia, titulaire dimanche, il ne faut pas céder non plus à la panique. "Je ne peux pas vraiment dire ce qu’il nous a manqué face au Symphorinois, assure le jeune avant de la RUS. J’ai trouvé que c’était quand même un match très équilibré. Seulement, nous avons péché sur des détails, en réalité sur nos lacunes habituelles et ça se paie cash."

"Un creux de confiance"

Hugo estime lui aussi que son équipe doit se montrer plus concrète. "Nos prises d’initiatives ne sont pas encore assez nombreuses et nous avons parfois manqué de justesse dans le jeu. Mais si les initiatives ont manqué, c’est justement parce qu’on a eu un creux de confiance à cause de la défaite de la semaine précédente à Arquet, car je suis certain que nous avons les capacités de mieux faire. J’espère qu’on remontera vite la pente !"

Un déplacement important à Perwez, une équipe qui navigue dans les mêmes eaux que Belœil, attend Jérémy Descarpentries et ses troupes dès ce samedi soir.