D3A ACFF: "Il nous manque un tueur de rectangle", constate-t-on au Pays Vert

Son coach Pascal Verriest cachait très difficilement que le score de parité ne lui convenait pas. "On me dira que le positif est qu’on n’a pas perdu mais je vois surtout que le négatif est qu’on n’a pas gagné alors qu’on aurait dû le faire, commentait le coach des Athois. Vu notre domination, surtout en seconde période, on devait prendre les devants au marquoir. Mais le foot, ce n’est pas seulement avoir le ballon dans les pieds. On a vu de bonnes choses en possession de balle, ça ne tournait pas trop mal à certains moments mais il nous a toujours manqué ce petit quelque chose qui aurait permis de faire la différence."

Entre efficacité et beauté

Un éclair de génie qui n’est jamais venu pour décontenancer un Jodoigne replié. "Il aurait fallu un exploit individuel pour surprendre un adversaire qui jouait à dix derrière. Et je ne lui en veux absolument pas, chacun évoluant avec ses moyens ! Ou il aurait fallu compter sur un ballon qui tombe bien, qui traîne dans le rectangle et qui puisse faire le bonheur d’un tueur des surfaces. Mais force est de constater que je n’en ai pas, de ce type de joueur ! J’ai des bosseurs, des gars en attaque qui ne comptent pas leurs efforts, les appels qu’ils font, mais qui peuvent parfois manquer de lucidité. Il y a des dimanches où on signe le résultat escompté car on a réussi à être efficace sans être beau. Et il y a des dimanches où on n’obtient pas le résultat espéré car on a été beau sans être efficace."

Possession trop stérile

Monté en début de deuxième période afin de secouer le cocotier – "c’était beaucoup trop mou pendant les 45 premières minutes", s’accordaient à dire Pascal Verriest et son T2 Nico Vandecaveye ! –, Adrien Vallera est sorti du terrain la tête dans les étoiles après un coup reçu en fin de partie. Poche de glace sur le front, le médian défensif analysait à chaud le match de ses couleurs: "Notre possession a été trop stérile. Même si ça était mieux après le repos, on aurait dû pouvoir jouer encore plus vite pour déstabiliser un Jodoigne qui s’est contenté de défendre. Cette équipe est venue pour un point en jouant en bloc derrière. On a quand même réussi à le bouger mais, sur nos deux plus belles opportunités, on a manqué de réussite. On est du coup frustré, même si l’on reste invaincu après six matches. Ce n’est pas anodin comme début de saison, mais on râle un peu car, c’est en voyant ce genre de rencontre, qu’on se dit qu’on aurait pu encore faire mieux. On en est à douze points mais je pense que l’on aurait pu en compter deux à quatre en plus."

La philosophie du coach

Titulaire à part entière depuis le début du championnat aux côtés de Mathieu Herbecq au sein de l’entrejeu, Adri a dû se contenter d’une place sur le banc de touche au coup d’envoi du match de ce dimanche. "J’étais suspendu le week-end précédent pour le déplacement à Perwez. L’équipe y a gagné et le coach a logiquement aligné de nouveau les joueurs qui étaient sur la pelouse ce jour-là ! C’est sa philosophie et je m’y plie sans problème car il y a une logique derrière ça ! Blessé samedi dernier, Jason (NDLR: Vandeville) était aussi remplaçant ce dimanche. J’ai juste voulu montrer une fois sur la pelouse qu’il pouvait pleinement compter sur moi en vue des prochains matches dans un rôle de titulaire. En sachant que l’essentiel reste l’équipe !"

"Dans le Top 5 !"

Un Pays Vert qui a séduit l’entraîneur de Jodoigne. "On savait chez qui on se déplaçait. Sur le papier, on sait qu’Ath est costaud et cela s’est confirmé sur le terrain. Il y a de la taille, du gabarit, c’est physique et puissant, ça joue sur la vitesse des courses et le beau jeu. C’est un club que je vois terminer dans le Top 5 en fin de saison, ça me paraît évident, lançait un Steve Dessart ravi de rentrer avec un point. Et le zéro derrière ! Encore une fois, on savait où on mettait les pieds alors qu’on commence également à connaîre nos qualités et défauts. Parfois, il faut savoir se contenter d’un 0-0 en jouant un peu sur la défensive. Je suis à la base un coach qui aime jouer le jeu mais vouloir y aller tête baissée à tout prix n’est pas toujours bon. Regardez Brighton ce dernier samedi: oui, il a essayé de jouer au foot mais il s’en est pris six à Aston Villa !"