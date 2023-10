D2 ACFF: désolé, Alfred (Hitchcock), tu es dépassé !

"Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle fait du bien, cette victoire, sourit Alfhusein Diakhaby. On en avait besoin ! Ça fait quelques semaines que l’on passait à côté de nos fins de match, heureusement, l’histoire s’est bien finie ce week-end !"

Pourtant, il s’en est fallu de très peu: "On a abordé la rencontre de la même façon que les autres (NDLR: pas tout à fait parce qu’on a quand même senti un peu de retenue lors des dix premières minutes, sans doute, comme le confiait le coach après la partie, parce que les Sang et Or partaient pour la première fois légèrement favoris) . Je n’arrive pas à expliquer comment on peut se retrouver dans cette situation de fin de partie, sauf en avançant que le scénario de Verviers et de La REAL trotte sans doute dans les têtes. Pour nous supporter, il ne faut pas être cardiaque. Et paradoxalement, on a moins bien joué contre Ganshoren mais on a pris les points. Je suis dès lors partant pour ce résultat toutes les semaines !"

On le comprend en écoutant les propos d’un Pascal Pilotte totalement déçu: "Erreurs individuelles, laxisme et beaucoup d’autres choses que je ne peux accepter. Le constat se renouvelle de semaine en semaine. J’essaie de relativiser car je n’ai pas envie de mettre ma santé en l’air mais il va falloir que les choses changent du côté des joueurs ou c’est moi qui devrai en tirer les conclusions. Pour le même prix, le score peut indiquer 4-4. J'ai vu beaucoup de bonnes choses mais énormément de mauvaises !"

On peut faire un Cheick ?

Deux buts, un passe décisive et une prestation trois étoiles, l’homme du match de samedi n’a pas été difficile à trouver avec Cheick Holuigue sur un nuage samedi soir: "Je pense avoir fait une bonne partie mais de là à être désigné le meilleur, je n’irai pas jusque là. Deux buts, un assist, OK mais c’est surtout collectivement qu’on a fait le taf ! Heureusement qu’on a réussi à conserver notre avantage parce que tout autre verdict aurait été très difficile à avaler."

On l’a déjà signalé mais on a vraiment l’impression que le milieu de terrain a passé un cap: "Le travail paie ! Le coach me fait confiance, et j’essaie simplement de lui rendre. Je ne me mets pas la moindre pression. Pour l’instant, je profite: je tente et tant mieux si ça réussit ! J’essaie de pousser le groupe comme les anciens peuvent le faire."

Cheick a en tout cas été un des premiers à digérer la différence de division. N’oublions pas qu’il n’a que 23 ans !