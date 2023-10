ACRHO: Victor plus rapide que Vico à Belœil

Les 20 bornes ont connu de superbes conditions de course, le parcours étant en parfait état ! De très nombreux participants (415 classés) ont, une fois de plus, relevé la beauté du parcours. Comme en 2022, Victor Vico s’y est imposé mais en 1.10.12, soit 44 secondes plus rapide que l’année dernière. Avec 9 908 points, il réalise son deuxième score de la saison, derrière les 9 911 points récoltés lors des 20 km de Velaines. Et en devançant François Clais qui aura bouclé la distance en 1.11.56 pour décrocher la deuxième place, précédant Emmanuel Demuynck, le troisième classé en 1.13.55.