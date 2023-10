P4: Templeuve B patauge, Wodecq deuxième classé, Vaudignies seul leader

Templeuve B – Havinnes 2-2

Dominateurs dans le jeu, les locaux prennent fort logiquement l’avance au quart d’heure de jeu par Mestach. Les occasions s’enchaînent mais le portier visiteur veille au grain pour empêcher que le score ne s’aggrave. Dans le troisième quart d’heure, Havinnes s’offre quelques belles possibilités et sur la dernière occasion avant le repos, Andreoli rétablit la parité. Même scénario après la pause avec un deuxième but local inscrit par Mestach qui tombe relativement rapidement. Templeuve pense tenir le bon bout dans le derby tournaisien mais à cinq minutes du terme, Duthye offre un joli point à ses couleurs. Les locaux peuvent émettre des regrets vu la physionomie de la rencontre.

Etoilés Ere B – Rumes LG 0-5

Le premier quart d’heure permet au solide leader de prendre une avance de deux buts au marquoir par Henry et G. Ogé. Sur le velours, les visiteurs enfoncent un peu plus le clou avant le repos par Lemoine et Henry, histoire de se mettre à l’abri définitivement. En seconde armure, c’est S. Ogé qui atteindra le score de forfait à vingt minutes du terme. Après sept journées disputées, Rumes-La Glanerie n’a toujours pas perdu le moindre point et occupe confortablement la première position du classement général.

Herseaux B – Brunehaut 0-2

La première demi-heure est dominée par l’équipe locale qui ne parvient cependant pas à trouer la défense hollinoise. Après cette mise en jambes difficile, les joueurs visiteurs réagissent et touchent du bois par Chantry. Ce dernier parvient à donner l’avance à ses couleurs juste avant le repos sur un service de Rapaille. De retour sur le terrain, Brunehaut fait le break par Rapaille. Bien organisés, les visiteurs parviendront encore à porter le danger devant la cage locale mais le score n’évoluera plus et c’est sur ce succès 0-2 en déplacement que les Hollinois confirment le statut de dauphins actuels des voisins rumois.

Risquons-Tout B – Hérinnes 2-1

En manque de points, les locaux se lancent sans complexe dans un duel qui paraît pourtant disproportionné sur le paier. En apparence, on le précise, car sur le terrain, les Hurlus ne se laissent pas du tout impressionner. À l’heure de jeu, l’envoi de Dewitte est repoussé dans les pieds de Tyvaert qui ouvre la marque. À la 75e, Safar égalise. L’on se dirige vers ce score de parité mais dans les arrêts de jeu, un penalty va permettre à Varin d’offrir un premier succès à ses couleurs. Voilà le Risquons-Tout B enfin lancé dans ce championnat !

Néchin B – Taintignies B 6-0

À la 5e, Wallez ouvre la marque sur penalty. Taintignies tient bon jusqu’à l’heure de jeu, moment choisi par Clarisse pour doubler la mise et sonner le glas pour les visiteurs. Ce deuxième but assomme les Taintigniens qui, de la sorte, baissent les bras. Quatre buts signés Wallez et Clarisse (3) porteront le score final à 6-0.

St Jean – Obigies B 3-2

À la sortie du quart d’heure, Cuignet déflore la marque sur penalty. St Jean a l’occasion de plier le match en première période mais le score n’évolue plus malgré un essai de Cuignet repoussé par le piquet. À la reprise, Altruy relance l’intérêt des débats. La joie visiteuse est cependant de courte durée puisque dans la foulée, Cuignet fait 2-1. Dans tous les bons coups, ce denier aggrave la marque à vingt minutes de la fin. Enfin, dans les arrêts de jeu, Altruy atténue la sévéité de la défaite des siens, ce qui n’enlève en rien la belle victoire des locaux qui se hissent sur la troisième marche du podium en compagne de Mouscron.

Montkainoise B – US Mouscron 2-3

Plus efficaces en première période, les Hurlus réussissent à inscrire trois buts par Nkouka, Ramadani et Essaddiki. Après le repos, Kain se lance dans la bataille pour revenir au marquoir. En un petit quart d’heure, Steuve et Vandamme ramènent le score à 2-3. Il reste alors une demi-heure aux Kainois pour sauver l’essentiel et égaliser pour prendre une unité, mais le marquoir restera figé jusqu’au bout.

P4B: Wodecq s’installe sur la deuxième marche du podium

Quiévrain B – Vaudignies B 0-5 (fft)

Du matin même du match, annonce a été faite au club visiteur par le club local que son équipe B ne monterait pas sur le terrain, préférant déclarer forfait. Trois points bienvenus pour Vaudignies B, les premiers de la saison.

Flobecq – Molenbaix B 0-4

D’entrée de jeu, le leader trouve l’ouverture par L. Bausier: 0-1. Par le duo Boisebel et Pot, les locaux ont l’occasion de rétablir la parité mais sans réussite. Avant la demi-heure, Lebel et De Coninck triplent la mise. À 0-3, Flobecq tente courageusement de réagir mais la différence est trop importante entre les deux formations pour espérer mieux. Finalement, le score de 0-4 est atteint en toute fin de match par Bernard. Défaite malgré tout trop sévère dans les chiffres pour des Flobecquois qui ont offert une réplique de qualité face à un leader qui compte désormais quatre points d’avance sur son plus proche poursuivant.

Velaines B – Wodecq 2-3

Sur un terrain sec et sautillant à la limite du praticable, Wodecq lance rapidement les hostilités en inscrivant deux buts par Droogmans et A. Decroie. Petit à petit, Velaines sort la tête de l’eau et revient à hauteur de son adversaire dans le troisième quart d’heure par Sabbar sur un penalty et par Staesens. Tout est à refaire dans ce duel au sommet. À la reprise, Loprete redonne l’avance aux visiteurs. Et ce sera de manière définitive car Wodecq tient bon jusqu’au terme d’un vrai duel d’hommes.

Havinnes B – Anvaing B 0-1

Les dix premières minutes de jeu sont à mettre à l’actif des Anvinois B qui manquent de réussite sur un envoi repoussé par la transversale. Havinnes B réagit bien et s’offre à son tour quelques belles possibilités par Deplechin et Doignon. Néanmoins, le marquoir ne s’active pas durant le premier acte. À la reprise, Havinnes insiste mais se fait punir sur une frappe croisée de Renard qui fait mouche à l’heure de jeu. Pendant la dernière demi-heure, Anvaing s’organise défensivement pour conserver sa maigre avance au marquoir. La possession était locale mais le réalisme était visiteur.

Ellezelles B – Thumaide B 3-1

Belle entrée en matière des joueurs locaux qui concrétisent bien leur domination à la sortie du quart d’heure par Miklukha. À la demi-heure de jeu, un penalty visiteur est repoussé par le poteau de Mercier. À la 55e minute, Risselin double l’avance des siens. Il est imité un peu plus tard par Vandermotten qui plie ainsi définitivement le match. En toute fin de partie, Masson atténue la défaite de son équipe. Beau succès pour Ellezelles B qui remonte dans le milieu de tableau.

Hérinnes B – Houtaing 0-3

Les visiteurs assurent leur succès lors de la première période grâce à deux envois de Vanderhaeghen qui font trembler les filets. Sur le velours, Houtaing aggrave la marque à l’heure de jeu par Delcambre avant de gérer son avance jusqu’au bout. Deuxième succès de la saison pour les hommes de Fred De Vuyst qui n’ont pas encore trouvé leur rythme de croisière

P4C: Belœil B qui bat Soignies B, c’est tout profit pour Vaudignies !

Pommerœul B – Meslin GM B 4-2

Bostjancic qui ouvre le score en faveur des locaux et Van Der Stichelen qui lui répond, telle était la première demi-heure du duel entre un Pommerœul B soucieux de quitter la dernière place et un Meslin B souhaitant engranger un second succès cette saison. C’est l’AS qui allait arriver à ses fins, Bostjancic refaisant trembler les filets avant le repos et son coéquipier Amand signant le 3-1 après celui-ci. Duhoux relançait l’intérêt du match à la 57e mais Finya redonnait de l’air à ses couleurs en plantant le 4-2.

Belœil B – Soignies B 3-2

En accueillant le coleader, Belœil B savait que rien ne serait simple et il pouvait le constater dès la 7 avec le 0-1 signé Szymborski. Mais en forme et en confiance, les Unionistes égalisaient un quart d’heure plus tard par Broquet. Mieux encore, dix minutes après le café, Olivier donnait l’avance à ses couleurs. Si Rits faisait 2-2 et croyait remettre Soignies sur les bons rails, Broquet lui coupait l’herbe sous le pied à la 80e: 3-2. À noter que les visiteurs ont fini le match à dix en raison d’un deuxième carton jaune reçu !

Casteau B – Wiers B 3-0

Chez une équipe qui n’avait encore gagné qu’une fois, Wiers B s’attendait assurément mieux qu’à repartir bredouille avec une défaite 3-0 dans les bagages. Menés à la demi-heure, les Mauves ont cru pouvoir profiter de l’infériorité numérique locale dès la 63e pour revenir dans la partie mais Casteau B punissait encore à deux reprises le RFC qui connaît sa première défaite de la saison mais qui reste en bonne position puisque quatrième.

Vaudignies – Lens B 3-0

Soignies B battu, la belle opération de la septième journée est pour Vaudignies qui n’a pas tremblé en recevant Lens. Un succès 3-0 avec les faits importants qui se sont tous déroulés en première période. Kostenko ouvrait la marque au quart d’heure de jeu avant de voir Gossuin doubler les chiffres à la 28e. Juste avant de rejoindre les vestiaires pour la pause, De Waele y allait de son petit goal habituel pour assurer le succès et un leadership en solo devant Horrues et Soignies B.