Estaimbourg B – FC Tournai B 3-2

Peters ouvre le score à la 20e pour les joueurs locaux, ce à quoi lui répond Van Wynsberghe qui transforme un coup de réparation à la demi-heure de jeu. Juste avant la pause, Lechantre adresse un centre à Bocquet qui fait 1-2 de la tête. Hassani secoue la latte dès le retour des vestiaires. Le gardien local échappe par la suite à une lourde sanction, n’étant pas sanctionné par l’arbitre qui ne semble pas au mieux de sa forme, nous dit-on ! Peters va d’abord égaliser sur penalty et récidiver sur la même action. "Malheureusement, quand c’est l’arbitre qui doit être cité comme homme du match, ce n’est jamais bon signe et en dit long sur la pauvreté de sa prestation !", fulmine l’entraîneur de l’équipe visiteuse.

Péruwelz B – Risquons-Tout 3-2

Des débuts à mettre à l’actif des visiteurs qui dominent légèrement les actions. À la 25e minute, c’est toutefois Defroyennes qui ouvre la marque en faveur des locaux, bien servi qu’il fut par Renard. À la 35e, Gallego, le gardien de but de Péruwelz, est exclu, son équipe terminera donc à dix la partie. Et c’est pourtant Van Malleghem qui double l’écart après avoir été isolé par Leroy. En seconde période, Péruwelz recule logiquement, tout profit pour Thammavongsa qui diminue l’écart et égalise dans la foulée sur penalty. Après trois sauvetages sur la ligne sur une action offensive des locaux, Renard arrache la victoire via la transformation d’un coup de réparation à l’ultime minute.

Bléharies – Pays Vert B 1-1

À la 26e, une faute dans le rectangle débouche sur un coup de réparation que le visiteur Dubois s’empresse de transformer. Bléharies ne va se ménager qu’une seule possibilité durant la période initiale qui se termine sur ce score de 0-1. Après la pause, plusieurs actions sont annihilées pour des locaux qui se font prendre au piège du hors-jeu. Marghem va provoquer et transformer un penalty en toute fin de rencontre et permettre ainsi à Bléharies d’arracher un très bon point. "Un point qui nous va très bien, nous disait Frédéric Remson. On voit bien que les joueurs de cette équipe du Pays Vert B s’entraînent en compagnie d’autres évoluant à plusieurs échelons supérieurs, en nationale. Dans ce contexte, on peut être satisfait de ce résultat."

Rongy – Montkainoise 0-1

Dubois et Martinache sont à l’origine des premières escarmouches locales, sans réussite. Les visiteurs répliquent, mais le score n’évolue pas et c’est 0-0 à la pause. Après les citrons, la Montkainoise se fait plus incisive et domine durant une bonne partie du temps. Suite à une relance en défense beaucoup trop molle, Rawagh intercepte le cuir et le cède à Boulanger qui file inscrire le seul but de la rencontre.

Béclers – Velaines 1-2

"Les plus réalistes l’ont emporté, ils ont frappé deux fois au but et ont scoré à chaque reprise, assène le coach local Philippe Breyne. On a dominé les échanges mais on a été naïf en défense." C’est Lorand qui va servir Manteau qui termine le travail de la tête et fait 0-1 à la 33e. À la 67e, un coup franc de Picron est repris par Deparis qui égalise. À la 70e, un coup franc de Devos est exploité par Manteau qui fait 1-2.

Taintignies – Biévène 3-2

Un match de piètre qualité et jalonné de beaucoup trop d’approximations. Un envoi de la tête de Comblé heurte le poteau à la 15e minute. Un Comblé qui lance bien Dorchies qui s’en va faire 1-0 à la demi-heure. Après les citrons, Giambusso profite d’une mauvaise relance en défense pour égaliser. Demierbe fait 1-2 à la 63e. Comblé entre alors en action et égalise sur un corner délivré par Pluquet avant de marquer le but de la victoire sur un nouveau service de ce même Pluquet.

Thumaide – RUS Tournai 0-0

Une rencontre qui ne va pas laisser des souvenirs impérissables… Et c’est Colla qui entre le premier en action en inquiétant le gardien tournaisien qui remporte toutefois le duel. Sidibe et Bakayoko auront les deux plus nettes opportunités du côté des visiteurs. C’est 0-0 avant de se diriger vers les vestiaires. Thumaide pousse après les citrons et Tournai procède par longs ballons vers l’avant. Mestdagh et ensuite Leroy vont à nouveau faire face à l’intransigeance du dernier rempart visiteur. Un joueur qui prendra une part énorme dans le gain du point, puisque Delbecq, c’est bien de lui qu’il s’agit, détournera un penalty accordé aux locaux à dix minutes du terme.

Escanaffles – Luingne B 2-1

Des Sucriers dominateurs en début de partie et qui vont prendre l’avance au marquoir suite à deux actions similaires de très bonne facture. À la 17e, Dormont trouve la tête de Leclercq qui déflore la marque. À la 25e, c’est encore Dormont qui est au service et c’est cette fois Imboul qui termine le travail. À la demi-heure, un mauvais placement dans les lignes défensives va permettre à Laevens de faire 2-1. Le jeu est haché après les citrons et les situations dangereuses ne sont pas légion. Landscheere viendra jeter un froid chez les locaux à la 80e lorsque son envoi viendra frapper la latte

P3B: Meslin poursuit sa marche avant en dominant Chièvres

Meslin GM A – Chièvres 3-1

Une première période en faveur de Chièvres qui est plus présent dans les duels, ce qui pousse les locaux dans les cordes. Misenga-Minga ouvre le score à la 7e en faveur des visiteurs. Il faut un Frébutte étincelant pour éviter l’égalisation peu avant la pause. Des locaux qui s’ébrouent enfin après les citrons et qui sont aidés par un défenseur adverse qui dévie le cuir dans son propre but sur une frappe de Delneste, c’est 1-1. À la 52e, sur un corner de Delneste, Broquet fait 2-1. À la 67e, Broquet récidive pour le 3-1. On se chauffe un peu les oreilles par la suite, ce qui vaudra aux deux formations de terminer à 10 contre 10.

Honnelles – Isières B 3-1

Un score logique pour des visiteurs qui ont eu bien du fil à retordre avec les deux maîtres à jouer locaux que sont Masure et Rousseau. A eux seuls ils ont monopolisé plusieurs joueurs adverses tant leur jeu est fluide et les échanges rapides. Lors de la période initiale, la latte viendra à deux reprises au secours d’Isières, heureux de rentrer avec un score nul et vierge à la pause. À la 58e, une tête défensive mal ajustée est interceptée par Rousseau qui ouvre la marque. Thierache se voit refuser le but de l’égalisation tandis que Masure en profite pour doubler la mise en faveur des locaux. De Pauw signe le 3-0 à un quart d’heure du terme. Vanderroost sauvera l’honneur en convertissant un penalty.

Lens – Pommerœul 1-2

Les visiteurs sont trop statiques sur un corner accordé aux locaux dès la 3e minute. Ils sont punis des œuvres de Ciamorrini. Messina s’octroie ensuite deux belles occasions d’égaliser, sans réussite. À la 44e, Tshibal sert bien Messina et ce dernier égalise. Juste après, une tête de Tshibal heurte la latte et c’est donc sur un score de parité que la mi-temps est sifflée. Il faut toute la détermination de Stalport, le gardien visiteur, pour stopper un penalty accordé aux locaux. Un but est ensuite refusé à Wauquez, mais ce dernier insiste et réussit le 1-2 suite à un service de Messina. "Le terrain était en mauvais état, cela n’explique pas tout. On peut être très content d’avoir enlevé les trois points, mais certainement pas de la manière qui a été utilisée en l’occurrence", glisse Benoît Brasseur, l’entraîneur des visiteurs.

P3C: Enghien B s’incline logiquement à PAC Buzet B

PAC Buzet B – Enghien B 4-1

Deux formations au jeu sensiblement similaire et qui évoluent d’ailleurs sur la même surface synthétique à domicile. Termolle et Ophals, les visiteurs, ont les premières possibilités, le gardien local ayant le denier mot. C’est 0-0 à la pause. Après une dizaine de minutes en seconde période, les locaux ont déjà scoré à deux reprises et les essais de Termolle et Dewulf ne font pas mouche au contraire d’une nouvelle action adverse rapidement menée pour le 3-0. Borremans diminue l’écart sur un centre de Termolle mais Enghien sera pris en défaut une ultime fois sur un contre.