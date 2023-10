Quelques erreurs techniques empêchent Esplechin de faire directement mal à son opposant qui en profitera pour débloquer le marquoir via un beau coup franc de Ghiselin à la 18e. Liénard va empêcher magistralement Van Straecelle d’égaliser cinq minutes plus tard mais ne peut rien sur la conclusion de Planque à la 26e. Ergo et Palmieri ont deux occasions en or de mettre Ere sur le velours au retour des vestiaires mais Demeue et Baré montent bonne garde. Esplechin s’octroie aussi quelques possibilités en or galvaudées par Planque – seul face au but mais qui tire à côté – et Bouzouagh à quatre minutes du terme. "On a gagné un point quand on regarde le scénario, concédait Lorenzo Liénard. La première période est clairement locale ainsi que la fin de partie. On doit encore s’adapter au changement de coach et de système." Son homologue Jordan Baré avait, lui, des regrets: "On devait gagner, surtout en voyant nos occasions, mais on n’arrive pas à être tueurs devant le but. C’est typique d’une formation qui doute. Il n’y a rien à faire si ce n’est continuer à travailler et provoquer la chance. J’espère qu’on le fera à Templeuve."

Stade Mouscronnois – Harchies 4-1

"Harchies est venu pour produire du jeu et a bien débuté sa partie, avance Julian Depoorter. On a fait jeu égal, même si on était plus dans leur camp. On a quelques occasions de but mais on a manqué de justesse." Les joueurs locaux gardent leur calme et passent devant à la 29e par Huyghebaert sur un corner. Harchies entame sa seconde mi-temps pour égaliser et Mawait sort un gros arrêt. S’en suit un quart d’heure de folie en faveur de Mouscron: trois buts en 15 minutes, par Seignez et par un doublé de Yakassongo. "On a alors fait tourner le banc. On se prend un but, des œuvres de Gallo par suffisance. Toutefois, dans l’ensemble, on peut être satisfait. C’était un beau match de foot contre une équipe qui sortait d’un 9 sur 9."

Luingne – Templeuve 4-0

"Le score est un peu forcé, reconnaît Giovanni Seynhaeve. En première mi-temps, Templeuve était en effet au-dessus. Jusqu’à la pause, ils ont mis un super pressing en place." Les visiteurs frappent d’ailleurs le poteau et se procurent une autre grosse occasion. "À la mi-temps, o n savait que pour gagner, il fallait élever notre niveau de jeu", explique le T1 luingnois. Après le 1-0 de Houzé sur un centre de Blancquart à la 55e, ce ne sera plus le même Templeuve. Lebsir, à peine monté au jeu, offre le 2-0 à Reheul à la 59e, avant de marquer à son tour à la 80e: celui-ci récupère le cuir au milieu du terrain, lance Lobo en profondeur qui lui remise le ballon. Et finalement, Delabie gèle les compteurs d’une tête au second poteau sur corner.

Isières – Estaimbourg 4-4

Isières fait très rapidement le 1-0 sur une tête de Bureau sur coup-franc mais Devianne égalise aussitôt d’une magnifique latte rentrante. Une belle incursion de Clément permettra à Dubrulle de signer le 1-2 mais Piérart fait 2-2 à la 45e minute. "Estaimbourg a eu une bonne réaction et nous était supérieur en termes de contenu en première période, commente Johan Devos. Mais on est revenu avec de bien meilleures intentions qu’eux après la pause." D’une phase à l’autre, Paelinck puis Decarpentrie scorent sur penalty. Piérart, d’un très bel enroulé sur un corner joué en deux temps, donne l’avance à Isières. Mais Dubrulle égalise à la dernière minute de jeu de la tête sur corner. "Dans notre situation comptable, ce nul à la 94e est frustrant, la victoire était vraiment à notre portée. Le second carton jaune de Dendauw à 20 minutes de la fin nous a été préjudiciable ainsi que l’une ou l’autre erreur de jeunesse… Mais je suis déçu que les efforts des gars n’aient pas été récompensés."

Wiers – Pays Blanc B 2-1

"Un derby comme on les aime, lâche le coach wiersien Bryan Losterman. Ce n’était pas le plus beau match de football, mais il y a eu beaucoup d’impact, un peu de tension chez les deux groupes qui se sont un peu chauffés, des actions et une fête après le match !" Wiers a eu le plus d’opportunités, dont deux lattes et un lob sauvé sur sa ligne par le gardien de but. Les Mauves menaient au score, 2-0 jusqu’en toute fin de match, via deux différences de Saval, avant le but de Filmotte à la 97e. "Une victoire méritée mais ce n’était pas un match facile, avec un Pays Blanc qui est dur à bouger avec ses joueurs roublards et de talent", concluait l’entraîneur local.

Anvaing – Ellezelles 1-6

Comment expliquer ce si lourd score ? "Une première mi-temps équilibrée mais un début de seconde catastrophique où on encaisse deux goals très rapidement", explique Frédéric Rousseau. Neukermans, Gortz et Moreau font 0-3 à la 65e minute. Juste après, Fouefack est exclu pour deux jaunes. "Velghe inscrit son penalty dans la foulée. On se dit qu’il reste du temps, qu’on peut encore revenir." Problème, Dewulf signe le 1-4 juste après. "On n’a pas pu profiter de notre regain d’énergie qui est vite tombé à l’eau", continue le T2 d’Anvaing. Finalement, Gortz et Vanderroost inscrivent les deux derniers pions. "On a joué la peur au ventre car on se disait qu’il fallait absolument gagner vu notre classement. On a quand même eu des occasions mais on a un peu perdu la fluidité de notre jeu. À croire également que les favoris nous conviennent mieux: et je pense qu’on ira jouer face à Herseaux en se disant qu’on n’a rien à perdre."

Enghien – REAL B 0-2

"Un hold-up parfait, lance directement Matthew Verhaeren. Je pense que tout un chacun autour du terrain a pu le constater. On frappe deux fois le montant, une fois la transversale, leur gardien était en état de grâce et on a également parfois été maladroits. Mais le foot est ainsi: il faut en mettre un de plus que l’autre !" La REAL fait 0-1 sur un long ballon en reconversion, Danzo étant à la réception du centre. "On sait bien qu’il s’agit d’une équipe fougueuse, rapide. Elle nous a pris de vitesse dans notre dos." Dans le dernier quart d’heure, Enghien poussera et touche la latte. Mais dans la foulée, ce sont les Lessinois qui aggravent le score par Makoun. "Sur trois occasions, ils en mettent deux. Je pense que le score aurait pu être tout autre, avec un 4-2 voire même un 5-2."

Obigies – Herseaux 1-3

"Un bon match de P2, juge Fabien Delbeeke. Chaque équipe aura eu son temps fort. La victoire d’Herseaux, dont on connaît la qualité et qui est costaud dans les duels, n’est pas volée ." Debailleul ouvre le score juste après la mi-temps mais Obigies réplique 10 minutes plus tard. Sur la gauche, Elicaste trouve Hovine qui sert Plumes. Celui-ci crochète et fait mouche au ras du poteau. Mais Delbroeck et Schembri se transforment en buteurs pour donner la victoire à leur équipe. "Je suis déçu par les buts encaissés, car on a donné trop de cadeaux, que ce soit par un manque de concentration sur corner ou un mauvais dégagement dans l’axe."