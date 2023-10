Arbitre: M. Bullens. Cartes jaunes: Bollens. Buts: 6e Davrichov (1-0), 17e, 36e et 37e Atieda (1-1, 1-2 et 1-3). Gosselies: Chalon, Bollens, Pingaut, Davrichov, Laloux, Boulanger, Seggour, Aragon (46e Kaponda), Bastin (46e Dury), Staes, Kalonji. Péruwelz: Surmont, Hennebicq, Assazock, Ruggeri, Paternotte, Sv. Leleux (83e Romano), Carruana (91e Bangala Tofifi), Andry, Atieda (77e Steelandt), Panichi (72e Drouven), Delys.

On attendait la réaction de Péruwelz. Le challenge n’était pourtant facile à relever lors d’un déplacement à Gosselies. Et le début de rencontre confirme les craintes. Une perte de balle permettait à Seggour de servir Davrichov qui ne se faisait pas prier pour déclencher le marquoir.

Péruwelz ne panique pas et s’attache à donner du travail à Chalon. Ce dernier s’interpose ainsi sur une reprise de Carruana bien décalé par Andry. Les visiteurs insistent: Leleux récupère un ballon qu’il transmet à Panichi qui isole Atieda pour l’égalisation péruwelzienne. Les gars de la Verte Chasse ne s’en contentent pas. Deux corners successifs voient les défenseurs locaux sauver leurs couleurs sur la ligne de but. Dans la foulée, un centre de Ruggeri est encore repris du front par Leleux mais le cuir passe au-dessus de l’objectif. Ce n’est que partie remise: un travail de sape de Paternotte est mis à profit par Atieda qui bat Chalon d’une tentative aux vingt mètres. Moins de soixante secondes plus tard, la bonne récupération de Carruana profite à ce diable d’Atieda qui creuse l’avantage des visiteurs en réussissant le hat-trick parfait.

Dès le retour des vestiaires, Gosselies s’enhardit mais Surmont gagne son face-à-face avec Kaponda. Sur le contre, Atieda secoue encore les filets locaux mais sa réalisation est annulée pour un hors-jeu (50e). Après un essai trop enlevé de Staes, le service de Leleux est repris victorieusement de volée par Carruana mais le but est encore annulé pour hors-jeu (60e) !

Péruwelz gère le reste des débats, seul Pingaut tentera de relancer en vain la partie sur un essai trop enlevé. "Nous avons vu un tout autre état d’esprit à Péruwelz. Tous se sont battus les uns pour les autres, signant une très belle performance avant de recevoir Tertre", résumait le CQ Manu Debliqui.