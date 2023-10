P1 messieurs: une mi-temps suffit aux Estaimpuisiens face à Soignies

Enghien gardait une infirmerie bien remplie pour cette rencontre malgré le retour d’Horatio Maes. À Estaimpuis, Xavier Cheval était toujours indisponible pour une gêne au coude. Les acteurs de la partie manquaient peu de paniers en début de match. Le marquoir affichait déjà le score de 21-18 après 7 minutes. Après cela, les Enghiennois disparaissaient de la rencontre, assommés par les coups de butoir venant de tous les côtés de leur parking. Baptiste Guyot s’en donnait à cœur joie à distance tandis que son frère Alexis faisait des ravages sous l’anneau. Les Estaimpuisiens réussissaient tout ce qu’ils touchaient et regagnaient les vestiaires avec 58 points dans la besace.

Le match était déjà plié et le manque de solutions trouvées par la JSE Enghien ne ranimait pas le suspens. Les visiteurs ne se trouvaient pas et étaient contraints de voir le BCJS aggraver son avance jusqu’au buzzer final (88-50). Laurent Wilmus ne cherchait pas d’excuse à ses joueurs. "Nous marquons trop peu dans le deuxième et le troisième quart-temps. Nous avons eu de la réussite en début de match mais ça n’a pas duré. Nous avons perdu de l’énergie et notre motivation. Contre une équipe comme Estaimpuis, ça ne pardonne pas. Le problème est que nous défendons de manière trop désunie et par séquence, ce qui accroit logiquement le nombre de fautes sifflées contre nous." Horatio Maes espérait vivre son retour dans un meilleur contexte. "Je revenais de blessure et je n’ai rien senti mais le match a été compliqué. On arrive avec une équipe très déforcée et nous sommes retombés dans nos aléas en baissant la tête à partir du deuxième quart-temps."

Chez les Sang et Or, Guillaume Barbieux se délectait des progrès affichés par ses ouailles. "Nous réussissons presque tout en première mi-temps. Nous avons pu rester concentrés avec du rythme ce qui n’arrive pas toujours. Cela a creusé l’écart car Enghien était dans le dur défensivement. Je suis impressionné par le niveau affiché par l’équipe. Nous avons tendance à oublier que ce noyau dépend fortement de nos jeunes et ils prennent une place importante." Enrique Soudant, véritable confirmation du début de saison confirmait cela. "Les leaders de l’équipe nous mettent en confiance totale. Le BCJS prend soin de nous."