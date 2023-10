Scores: 18-28, 32-47, 54-73, 72-89. Arbitres: MM. Fiacre et De Witte. Blaton: Deman 2+5+4+7, Demol A 2+0+0+0, L. Demol 4+1+4+4, Jé. Wrzoskiewicz 3+0+0+1, Terryn 2+2+4+0, Vanqueleff 0, Thiels 1+0+7+3, Stevenart 0+2+0+0, Bourlet 2+0+3+0, Wandolski 2+4+0+3, J. Wrzoskiewicz 0. ASTE Kain: Deconinck 0+1+0+0, Agache 3+3+12+0, E. Salmon 9+3+0+0, Bossu 3+2+0+4, Rubrecht 3+2+1+2, Delannoy 0+4+4+9, Musy 2+0+0+0, Roubière 2+0+3+0, Fabbrizio 6+2+2+1, Delaere 0, V. Salmon 0+0+2+0, Demaret 0+2+2+0.

Devant une belle chambrée, le début de match est intense, les deux équipes assurant le spectacle et Kain prenant très rapidement les commandes, alors que Jérémy Wrzoskiewicz, touché à l’arcade, est prié de sortir se soigner. Les joueurs locaux ne sont pas trop en réussite, comme en témoignent les nombreux lay-ups ratés alors que Kain profite d’un banc très large pour épuiser l’adversaire. Blaton n’abdique pas et offre même quelques très belles séquences avec notamment des Deman et Wandolski bien inspirés. En face, Kain essaie de se mettre à l’abri mais le taux de réussite à distance reste insuffisant pour permettre d’atteindre les vingt points d’écart à la pause.

Après le repos, les visiteurs ont tout le loisir de gérer leur avance, mais Blaton n’a pas dit son dernier mot et joue le jeu jusqu’au bout. Les locaux reviennent même à neuf longueurs, de quoi faire douter Kain mais il n’en est rien. Ce sont au contraire les visiteurs qui terminent le mieux la rencontre, s’envolant au marquoir, notamment grâce à un Noah Delannoy en feu. "Ce n’est absolument pas une catastrophe car on reste sur deux belles victoires en déplacement. J’avais averti les garçons que le début de match serait important mais on a laissé Kain tirer et la réussite visiteuse a fait le reste. Derrière Estaimpuis et Colfontaine, c’est peut-être une équipe qui pourrait bien se hisser en play-off", nous commentait le coach local Michaël Mention dont le discours était confirmé par François Deman qui reconnaissait que la pression défensive kainoise avait fait mal à son équipe.

Dans les rangs des vainqueurs, Émilien Carion était satisfait d’avoir pris Blaton à la gorge: "On s’est un peu relâché dans le troisième quart mais on s’est repris. Le point fort de mon équipe, c’est de n’avoir aucune vedette et de pouvoir remplacer n’importe quel joueur à tout moment." Théo Agache, avec à son actif 18 points, était satisfait de voir le travail en semaine être récompensé: "Le coach nous demande beaucoup mais on lui rend sur le terrain. La cohésion est excellente, c’est important pour un groupe aussi jeune que le nôtre. Cette victoire est aussi belle car on a su maîtriser Demol et Deman, ce qui constituait une des clés du match."