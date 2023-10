P1 dames: le TEF Kain a sorti les griffes face à Leuze

Le TEF Kain devait montrer ce qu’il avait dans le ventre après une semaine agitée. La défaite face à La Docherie constituait le premier faux pas de la saison mais il a également fallu s’adapter à la démission de Sam Vankeersbulck. C’est le binôme composé de Christophe Rohart et de Ludo Peeters qui assurait l’intérim. Sur le banc leuzois, il y avait également du changement, Kathy Wambé comblant l’absence de Rudy Balcaen.

"On se devait de réagir"

Une fois n’est pas coutume, Delbecque montrait la marche à suivre à ses coéquipières dès ses premiers shoots. Kain prenait les devants mais devait faire face à une forte résistance physique de Leuze. Le match devenait hâché par les nombreux lancers-francs sifflés de part et d’autre. Kain maintenait son emprise jusqu’à la fin du match grâce à sa plus grande rapidité d’exécution et une meilleure organisation collective.

Ludo Peeters était rassuré par ce résultat sans tomber dans l’euphorie. "C’était important de gagner après le coup reçu à La Docherie. Il fallait ainsi se relever malgré le départ de Sam et réagir afin de montrer que nous étions capables de mieux."

Son comparse Christophe Rohart considérait que l’essentiel était acquis vu la mentalité affichée. "L’état d’esprit y était ! Face à l’impact de Leuze, nos jeunes ont parfois perdu leur jeu mais elles ont capitalisé sur le collectif et les fondamentaux. Cette victoire est la résultante du contenu affiché."

"Joueuse avant tout !"

Pour son retour au Vert Lion, Kathy Wambé avait un sentiment mitigé. "J’aime retrouver le banc même si, dans ma tête, je suis une joueuse avant tout. On a fait beaucoup trop d’erreurs avec de nombreux paniers ratés. Mon mot d’ordre était de ne rien lâcher. Il faut montrer cet exemple pour les personnes qui viennent nous voir. Il reste du travail. J’ai dit aux filles de se reconcentrer pour le prochain match."

De son côté, Charlotte Dutremez pointait un manque de maîtrise tactique. "On ne se trouve pas dans le système. On n’a pris aucun tir en extérieur sur le marquage individuel. Et le contrecoup est dur mais nous allons en parler ensemble pour repartir de plus belle."