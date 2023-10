Mouscron battu 10-9 à Anvers: sans surprise!

Le RDM avait annoncé la couleur: sans son gardien titulaire Tom Lepoint suspendu durant trois matches, il lui serait difficile de rentrer d’Anvers avec la victoire ! Si c’est bien le scénario attendu qui s’est réalisé, il s’en est fallu de si peu pour que la surprise soit positive samedi soir, puisque l’AZC n’a émergé que d’un tout petit but. Les Hurlus se sont accrochés jusqu’à 9-9 quand Reinquin a égalisé après un chassé-croisé continuel, mais c’est le local P. D’Hooghe qui a eu le mot de la fin, battant pour la seconde fois de la soirée Mercier, la doublure de Lepoint, et donnant ainsi la victoire à ses couleurs: 10-9 !

Du côté des battus, c’est avec un sentiment mitigé qu’on a repris la route du Hainaut ! "Vu la situation qui est la nôtre avec les sentences contre Tom et Alex (NDLR: Grman a également été suspendu suite aux incidents face à La Louvière) , on pensait que, si on perdait, on allait se prendre bien pire que ça, précisait Julien Donche. Finalement, on était bien en place. On pouvait même gagner, ou du moins arracher un point. C’est bien cela qui est le plus regrettable et le plus frustrant."

Malgré la défaite, l’optimisme était de rigueur. "Car on sent qu’on monte en puissance. Il y a eu de belles choses, poursuivait le joueur mouscronnois. De la volonté et une défense de plus en plus en place, même s’il y a encore des lacunes. Le match était nettement mieux négocié que la semaine dernière contre La Louvière. Un tel score face à un tel adversaire avec deux cadres en moins ce n’est pas mauvais ! On a encore deux semaines compliquées à vivre au cours desquelles on essaiera de prendre le plus de points possible. On devra faire en sorte de faire pencher les détails en notre faveur. Car ici, ça s’est joué à rien: un péno loupé, une zone plus importante à l’issue de laquelle on ne marque pas et on prend derrière… Il faut garder le moral et passer au travers cette période qui est difficile."