Ligue des Champions: Isières sorti par le vainqueur, Thieulain par le finaliste

La Fraternelle, à l’effectif incomplet, voulait offrir une belle dernière à son coach, Claude Leleux, qui connaissait sa toute dernière compétition. Les Athois ont battu Benidorm (6-4). Malheureusement, ils n’auront pu réitérer l’exploit contre les Hollandais de Franeker (3-6) qui s’envolaient vers la demi-finale.

Le Wolfpack rentrait parfaitement dans sa compétition en corrigeant Winsum (6-0). Ensuite, il s’inclinait au terme d’une lutte haletante contre les Espagnols d’Orba (5-6). "Il n’y a aucune déception, assure Rudy Remy. Les deux équipes ont offert du très beau spectacle au public. Notre adversaire pouvait notamment compter sur un joueur extraordinaire. Pro dans son pays je pense. C’était un régal de le voir à la livrée et au contre-rechas. On a tout donné après avoir été mené. On a eu les occasions de finir. Mais on s’incline finalement pour un petit quinze. C’est comme cela. On est aussi heureux de la belle prestation d’Hugo Berthaut. On aurait pu aller chercher un joueur extérieur. Mais la politique de notre club est de donner une chance à un jeune formé chez nous dès qu’on en a l’occasion. Après des débuts timides, il a livré une belle prestation. Il a passé une belle après-midi à nos côtés et a pu engranger de l’expérience. Désormais, place à un peu de repos avant d’envisager la prochaine saison".

La compétition n’aura pas vraiment souri à nos représentants nationaux. Seul Kerksken aura atteint les demi-finales. Mais les Michiels Boys allaient s’incliner contre… Orba également ! En finale, les Espagnols affrontaient les tombeurs d’Isières: Franeker. Ce sont finalement les Hollandais qui venaient ajouter leur nom au palmarès de la prestigieuse compétition internationale.