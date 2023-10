L'Estu battu 22-28: la forteresse présente trop de failles!

Lorsqu’en début de partie, Denays sortait une première période face à son ex-équipier Mathijs pour envoyer Devemy vers un contre gagnant, le public du hall des Sports s’était réjoui d’une belle soirée à venir. La suite allait toutefois être bien moins réjouissante ! À 4-3 à la 12e, l’Estu connaissait son premier passage à vide, laissant filer Kraainem à 5-9. En panne à l’image des leds publicitaires placés le long du terrain, les Bleus changeaient leur plan, la base arrière étant revue par Romain Poix. Vermander, Voglaire, Dassonville cédaient leur place à Huart, Bonnet, Rosier. Et cela avait le mérite de relancer la machine qui revenait quasi à égalité à la mi-match: 11-12 !

Grâce à Maamir, l’Estu restait encore au contact à la reprise mais le but de Federspiel à la 46e pour égaliser à 22-22 allait déjà constituer le dernier fait d’arme des Tournaisiens qui, tour à tour, butaient sur la défense bruxelloise et son gardien. À force d’accumuler les échecs, dus à des mauvais choix, et les sanctions de deux minutes, dues souvent à une partialité arbitrale difficile à comprendre, la formation locale perdait pied avec Maamir qui voyait rouge pour mauvaise réaction et laissait filer le match: 22-28 !

"C’est navrant !"

C’est la tête entre les mains que son coach tentait d’expliquer le naufrage. "À chaud, ce n’est pas évident, disait Romain Poix. La défaite fait mal derrière la tête. On doit s’en vouloir à nous-mêmes. Certes, on ne nous a pas aidés mais je n’en dirai pas plus sur cet élément car il n’est qu’un aspect de cette défaite dure dans les chiffres. Défensivement, on n’était pas dedans. Devant, on a aussi péché. Quand je vois 22 buts inscrits, je me demande si on a bien joué 60 minutes. Face à une défense atypique, on n’a pas trouvé les solutions. Je ne comprends pas ! Derrière, encaisser 28 fois n’est une cata mais on aurait pu prendre dix buts de moins. Ça passe par le centre et ça trouve le pivot aux 6 m, ce n’est pas possible de voir ça ! Pas avec nos qualités individuelles et collectives. Mais on ne les a pas vues ! Sans combativité et cohésion, on se fait punir. En étant en échec des deux côtés, tu ne gagnes jamais. On paie aussi le fait d’avoir été trop sanctionné par les refs. À force de jouer en infériorité numérique, on a lâché prise, on s’est essoufflé. Comme Kraainem était assez malin pour profiter de cela, voilà le résultat ! C’est un second revers à domicile en trois matchs. Pour une équipe qui voulait rester invaincue chez elle, c’est navrant. Fort heureusement, on joue les deux prochaines fois à l’extérieur", tentait d’ironiser Romain Poix.