Sets: 21-25, 22-25, 18-25. Skill VC Tournai: Vincart, Denis, Baveye, Petitprez, Lefort, Ionica, Lecomte, Godin, Detandt, Morelle, J. Leturcq, T. Leturcq, M. Leturcq ; coaches: Pourbaix, Lefebvre. Balti Courtrai: Bekaert, Vercruysse, Niewlaet, Dedeyne, Bormans, Vandecappelle, Bonne, Lootens, Pompon, De Deygere, Van Acker ; coach: Lemey.

Favoris sur le papier, les Courtraisiens prouvent d’entrée de jeu qu’ils le sont aussi sur le terrain grâce entre autres à leur opposite (1-4). "On a aussi tout de suite bien bloqué et on les a ennuyés en réception", analysait Julien Lemey, le coach des visiteurs. Fort heureusement, Gil Vincart, au service, permet aux locaux d’entrer enfin dans la partie (4-5). Le jeu est équilibré avec des échanges de qualité jusqu’à neuf partout. Tristan Ionica permet ensuite au Skill de prendre l’avantage grâce à des services qui font mal aux Courtraisiens (13-11). "On a effectivement été un peu ennuyés en réception, admettait Julien Lemay. Ce qui ne nous a pas permis de passer par le centre. C’est au service qu’on a arrêté l’hémorragie."

"C’est vrai qu’ils ont commencé à servir beaucoup sur moi et qu’il fallait être fort dans la tête pour ne pas craquer", précisait Julien Leturcq, libero local, moins à son affaire que d’habitude. Courtrai refait rapidement son retard et prend l’avantage profitant de quelques erreurs directes de l’adversaire (19-22). En face, Louis Petitprez entretient un court instant l’espoir en réussissant ses attaques en zone deux (21-23). Ce qui n’empêchera pas Courtrai de contrôler la fin du set (21-25). Les locaux ne se découragent pas pour autant et entament mieux la seconde manche (4-1). Louis Petitprez continue à faire très mal au filet et le Skill reste devant (13-10). Un changement effectué du côté courtraisien permet aux visiteurs d’aligner huit points d’affilée (14-18). "La montée au jeu de Jop Vercruysse a fait un bien fou, se réjouissait d’ailleurs Julien Lemey. C’est lui qui stabilise la réception et notre passeur a pu plus jouer par le centre." Et le Skill devra encore s’incliner malgré les quatre changements de Luc Pourbaix dans le money time (22-25). "On a été moins bons en réception à ce moment-là et on n’a plus joué en équipe alors que Courtrai est resté ensemble et a fait parler son expérience ", regrettait le coach local.

"Il fallait être plus intelligent"

Au set suivant, Courtrai continue sur sa lancée et mène vite (1-5). Du côté local, certains semblent déjà résignés et le double changement opéré à 9-14 ne change pas grand-chose à la physionomie d’un match, qui tourne à la confusion pour des Tournaisiens en panne d’inspiration au bloc et à l’attaque (12-18). Julien Lemey se permettant même de faire sortir son opposite et son premier distributeur sans que son équipe soit inquiétée (18-22).

C’est donc tout à fait méritoirement que Courtrai s’imposera sur une nouvelle faute d’un Tournaisien (18-25). "Le gros problème de ce match, c’est que les garçons ont voulu imposer un combat physique au filet devant un adversaire bien plus fort sur ce plan-là alors qu’il fallait, vu nos qualités techniques jouer plus intelligemment", faisait remarquer un Luc Pourbaix visiblement très déçu.