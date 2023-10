Euro juniors en eau libre: Top 20 pour Gauthier et Sioban !

Retenus par la fédération pour défendre les couleurs belges, nos deux Hurlus n’étaient pas en eau grecque sur un pied d’égalité puisque Sioban, née en 2007, avait déjà eu l’occasion de nager à un tel niveau, alors que pour Gauthier, né en 2008, il s’agissait de sa toute première. Pour l’aînée, l’objectif était de signer un résultat comparable à celui réalisé un an plus tôt à Setubal. Du côté du Portugal, Sioban Decraene avait décroché la treizième place sur 5 km. Sur une distance plus longue de 2,5 bornes, elle est rentrée tout juste dans le Top 20, finissant à la vingtième place après une heure, 36 minutes et 14 secondes, soit à un peu plus de quatre minutes de Glenda, la Hongroise qui l’a emporté dans cette catégorie féminine des 16-17 ans.

Pour sa part, Gauthier Sobrie a bouclé ses 5 km dans un chrono de 59.47, à deux minutes et 19 secondes du Hongrois Mate, sacré champion continental des garçons 14-15 ans.