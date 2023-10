Dominer n’est pas gagner: accroché par Jodoigne, Ath gaspille !

Comment qualifier les 45 minutes du duel qui a opposé ce dimanche après-midi le Pays Vert, favori vu sa position au classement, à Jodoigne ? On va dire de reposantes ! Sûrement l’effet de cette météo étrangement clémente voire chaude pour la saison ! Un début d’après-midi de farniente pour les supporters qui ne seront sortis de leur sieste qu’à deux reprises: à la 19e minute, quand Mirabile obligeait Biévez à la bonne sortie, puis, quand sur le corner qui suivait, la tête de Samwo était tout près de faire mouche ; à la 25e, lorsque Fosso aurait dû bien mieux exploiter un excellent centre venu de Dekampener mais, de la tête dans un premier temps, du pied dans un second, l’offensif athois se heurtait à Branckart.

Le café de la mi-match mettait quinze bonnes minutes à produire son petit effet. Diumasumbu exploitait mal un contre mené par Fosso en expédiant au-dessus. Il fallait attendre un quart d’heure de plus afin de sursauter à nouveau: lancé en profondeur, Fosso faisait parler sa vitesse et lobait un Branckart venu à sa rencontre mais son ballon heurtait l’équerre du but.

"On s’en contente"

Malgré une nette possession, quelques bons centres et des frappes contrées par une défense regroupée, le Pays Vert en restait là et devait se contenter d’un point qui faisait le bonheur de son adversaire du jour, ce dernier ne se cachant pas d’être venu pour ça. "On joue tous les matches pour les gagner mais il y en a pour lesquels on sait qu’il sera difficile de le faire. Alors, il vaut mieux parfois se contenter d’un point, notait Steve Dessart, coach brabançon. Le Pays Vert, c’est une moyenne d’âge de plus de 26 ans alors que mon équipe n’en affiche qu’une de 22 ans. Sur onze joueurs, ça fait un déficit de 40 années de foot, ce n’est pas rien ! Le Pays Vert est aussi invaincu, n’encaisse quasiment jamais et se produisait à domicile. Ok, il a eu deux grosses occasions mais on a fait le match qu’il fallait en se battant avec nos armes. On confirme après notre victoire de la semaine dernière. On voit également qu’avec un schéma plus structuré, ça fonctionne tout de suite beaucoup mieux. On ne devait pas perdre, on l’a fait. Notre mission est remplie. On passe à la prochaine, face à Ciney."

"L’essentiel n’est pas là"

Face à un Jodoigne qui avait légèrement mieux entamé le match avant de délaisser volontairement le ballon pour se replier, les Athois ont peiné à accélérer le jeu. "On a tenté, à ce niveau-là, je ne reproche rien aux garçons, commentait Pascal Verriest. Et je ne pointe pas non plus du doigt un travailleur comme Yorrick (NDLR: Fosso) pour son occasion manquée en première période, même si ça aurait pu tout changer, car il a le mérite d’être à la bonne place. Il y a clairement des motifs de satisfaction dans cette partie qu’on a très nettement maîtrisée mais l’essentiel n’est pas là, c’est-à-dire la victoire, et c’est frustrant de devoir le constater. On méritait mieux que ce point même si, encore une fois, dans le jeu, surtout en première période, on aurait dû faire plus. On ne perd pas mais on ne gagne pas non plus. Et ici, c’est du gaspillage !"