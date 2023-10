D3A ACFF: première défaite à domicile pour Belœil

Deuxième défaite de rang et premier revers à domicile dans le championnat pour des Belœillois qui pensaient avoir fait le plus dur en égalisant. Du coup, le Rapid Symphorinois leur passe devant au classement général.

C’est Ulens, d’une reprise, qui s’illustrait en premier (5e) et Kragbé lui répondait à la 11e. À la 14e, le centre-tir d’Es-Shimi obligeait Okombi à détourner en corner. Nabil Hassaini y allait d’un bel effort personnel ponctué par un tir à la 17e tandis que trois minutes plus tard, suite à un coup-franc, la tête de Gailliez était bien détournée par le portier de Belœil. Les hommes de Jérémy Descarpentries connaissaient un temps fort vers la demi-heure. Et la plus grosse possibilité intervenait quand Hassaini centrait bien en retrait pour Milongi, dont la reprise obligeait Bauvois à sortir une belle parade. À la 32e, le centre de Flammia était repris de manière acrobatique par Milongi mais sans succès.

Ulens mettait Okombi à contribution sur coup-franc à la 38e et deux minutes après, le même joueur profitait d’une magnifique passe de Debole plein axe pour se présenter devant Okombi et ouvrir le score (0-1). Sur l’action, la défense belœilloise était clairement prise en défaut.

Descarpentries: "Mieux profiter des situations"

En début de seconde période, Debole se montrait toujours remuant du côté des visiteurs mais Belœil se créait une belle possibilité. Le tir de Jules Flamant était détourné par Bauvois. Les événements allaient ensuite se succéder. À la 68e, Belœil obtenait un bon coup-franc. La frappe de Jules Flamant était déviée dans le but de Bauvois par le mur. Une égalisation un peu venue de nulle part ou presque pour Belœil. Mais alors qu’il restait 20 minutes à jouer, El Ouahab voyait jaune pour la deuxième fois. À dix, Belœil cédait. Ulens tirait sur Okombi, qui repoussait vers El Araïchi, qui suivait bien (73e, 1-2). Un sacré coup au moral d’autant qu’à la 75e, Ulens, encore une fois lui, lobait astucieusement Okombi. Le match était plié, même si Belœil tentait de faire le siège du but de Bauvois.

Battue, l’Union devra doucement penser à engranger. "Il y a beaucoup de déception car en première période, on se sera créé quelques belles situations, notait son coach Jérémy Descarpentries. Dans le dernier geste, nous manquons encore un peu de justesse. Après, on prend un but d’enfant, ne gérant pas bien la profondeur. Notre début de seconde période a été intéressant. On revient sur coup-franc mais après la carte rouge, on gère encore mal la situation et on prend ce deuxième but qui fait mal. On doit faire preuve de plus de maturité et réussir à se remobiliser. Mentalement, on doit travailler aussi. Nous sommes capables de faire mieux et de profiter beaucoup plus des situations favorables", concluait l’entraîneur.