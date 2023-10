D2 ACFF: une soirée Halloween au Varenne, ça vous tente ?

Un changement apporté par l’entraîneur tournaisien à son onze de base: retour de Robail qui relègue Ba en tribunes. Le match démarre on ne peut plus mal pour les Tournaisiens qui encaissent dès la 8e des œuvres de Pierret à la réception d’une passe de Manoka et qui a tout loisir de battre Gianquinto d’un envoi placé, la défense ayant trop reculé. Mais les Sang et Or ont des ressources et ils vont le démontrer très vite en égalisant quatre minutes plus tard: le ballon transite par Robail, est dévié par un défenseur et parvient à Holuigue qui ne se pose pas de questions pour battre Nunez de la même façon que son adversaire de Ganshoren.

Ça donne une sacrée dose de peps aux troupes de Nasca qui prennent l’avantage dès la 18e: lancé en profondeur, Henry est fauché dans la surface par Afallah, Destrain ne tremble pas au moment de la transformation du penalty.

Les Sang et Or poursuivent sur leur lancée en inscrivant un très joli troisième but: la passe en profondeur de Holuigue est superbe pour Robail qui fête son retour en battant Nunez d’une pichenette de derrière les fagots. Qui aurait parié sur un 3-1 après 25 minutes vu le début de match ?

Les affaires semblent enfin bien emmanchées pour Tournai qui se doit de rester attentif comme le prouve le coup franc bêtement concédé par Diakhaby qui prend son troisième carton jaune et sera privé du match samedi prochain contre Stockay. Avertissement reçu cinq sur cinq, Zanzan lançant à gauche Holuigue qui est à deux doigts de trouver la lucarne à quatre minutes de la pause.

Exceptionnel Gianquinto

En revenant sur la pelouse, les Tournaisiens sont assis entre deux chaises: avec deux buts d’avance, faut-il conserver cet acquis ou tenter de faire fructifier ? On ne met que huit minutes à avoir la réponse: Holuigue, décidément dans tous les bons coups, isole Robail à droite, il y va d’un petit solo dont il a le secret, tente le centre tir qui revient à Holuigue qui inscrit son second but de la soirée. On sait que les cinq minutes suivant un but sont importantes, les Tournaisiens vont une fois de plus relancer le suspense, autorisant Ilunga à surgir au deuxième poteau pour convertir un corner.

Fort heureusement, Tournai ne gamberge pas: Destrain rabat le centre de Holuigue dans la foulée de Robail qui force Nunez à une parade de choix. Une fois encore, le FC se fait peur: Pierret s’enfonce à droite et sa passe pour Camara est parfaite, le tir placé du Bruxellois plonge Tournai dans le doute ! Incroyable…

La reprise de la tête de Holuigue passe de peu à côté à dix minutes du terme, les Tournaisiens essaient de contrôler tout en profitant d’un bon ballon. Destrain n’est pas loin d’y arriver à la 82e mais c’est Gianquinto qui réalise la parade exceptionnelle pour empêcher un Pierret d’égaliser à quelques minutes de la fin de ce match totalement débridé !