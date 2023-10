D1 féminine: Brunehaut battu malgré les 18 points de Lalie Dupont

Quelques jours après une cruelle désillusion lors de la reprise du championnat, Brunehaut avait déjà la pression à l’occasion de son déplacement à Lummen, une équipe sur papier abordable pour les Lionnes. Si le début de match sourit aux Limbourgeoises, c’est essentiellement à cause du manque d’intensité et d’agressivité des filles de Jean-François Anderlin qui a malgré tout retenu beaucoup de points positifs de la soirée: "La première chose est qu’un changement de défense a permis de mieux tenir le coup tout au long de la rencontre. Au niveau de l’engagement, les filles ont aussi bien réagi en revenant à 72-71. Hélas, dans ce genre de circonstances, ce sont les mêmes défauts qui reviennent: le manque de taille et les erreurs de jeunesse. Dans le money-time, on a la possession pour passer devant mais on perd le ballon et on offre alors littéralement la victoire à cette équipe de Lummen."

Le coach des Lionnes se mord encore les doigts d’avoir vu ses filles rater cinq lay-ups en seconde période, ce qui coûte certainement au décompte final la victoire. Malgré le résultat négatif, d’autres enseignements positifs remontent le moral des troupes. Seule à la distribution, Eva Nguwo a livré un excellent match en étant occasionnellement relayée par Manon Foutry. Lalie Dupont sort une prestation de grande qualité pour marquer 18 points et battre son record personnel en équipe fanion. Les deux étrangères, Duffy et Giacomelli, ont aussi un bien meilleur visage qu’à Braine.

On a presque envie de croire que le départ acté de Madisen Smith a libéré le groupe. Par contre, Jean-François Anderlin regrette de n’avoir eu qu’à une seule reprise dix filles à l’entraînement. En attendant de trouver une remplaçante à Smith, ce n’est pas le départ annoncé de Soiffa Wibabara, qui part travailler au Canada, qui améliorera les choses.