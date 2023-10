Cadets à Orroir: nouveau succès pour Vervoort!

Sur un circuit de 3 600 m à couvrir à seize reprises, les attaques ont du mal à se dessiner mais le public se régale en voyant souvent le peloton. Les Flandriens Appeltants et Holvoet se signalent à l’offensive au cours du premier tiers de course tandis que les régionaux se montrent attentifs à l’image d’Omer Leclercq ou du régulier Arthur Vanassche que l’on pointe régulièrement en tête de peloton.

Après une heure de course, c’est Lars De Clerck qui tente sa chance mais son avantage ne dépasse pas les 15 secondes et tout rentre finalement dans l’ordre. Il faut attendre le quatorzième tour pour voir le bon coup se dessiner à l’initiative de Yasu Vervoort, champion provincial du Limbourg. "Après la bosse, j’ai poursuivi mon effort dans le début de la descente, à un endroit où le peloton avait tendance à temporiser. J’ai vu que j’étais seul et j’ai insisté", narre le vainqueur du jour qui aura couvert une petite dizaine de kilomètres en résistant au retour du peloton, résigné à se battre pour la deuxième place.

Après avoir inscrit son nom au tour des Flandres de la catégorie, Vervoort finit remarquablement sa première saison chez les cadets et devrait ainsi revoir ses ambitions à la hausse en 2024. Kyano Cottignies, vainqueur à cinq reprises cette saison, et le Brabançon Faems, qui aurait préféré s’aligner sur un parcours un peu plus dur avec notamment l’ascension complète de l’Enclus, complètent le podium.

Dernies chez IWG-Wapi ?

Dans les rangs régionaux, les sentiments étaient mitigés à l’issue de cette épreuve. Robin Schirrmeister était ainsi éliminé sur incident mécanique, Nathan Wuilmart sur chute. Oscar Loy était notre meilleur représentant sur la ligne et le Laplaignois espère encore se montrer lors de l’ultime interclubs de la saison, dans une semaine à Affligem. Loy remporte, par ailleurs, le classement final par points du challenge Tesse, son équipier Arthur Vanassche prenant pour sa part le maillot jaune au général alors que Hugo Decroos devance de justesse Valentin Pétillon au général des jeunes. Carton plein donc pour l’équipe IWG-Wapi où il se murmure que Michel Dernies pourrait débarquer cet hiver comme directeur sportif.