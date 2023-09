Thieulain sans pression en Ligue des champions

Prendre du plaisir avant tout

Les Canaris ne sont pas dans les meilleures dispositions et ne savent pas vraiment ce à quoi s’attendre. "Dans les équipes étrangères, on ne sait jamais qui sera présent. On a la chance de jouer en seconde rencontre ce samedi. On arrivera donc un peu plus tôt pour voir les forces en présence. Il y a des têtes que l’on commence à connaître vu qu’on les affronte tous les ans en Ligue des champions ou en équipe nationale. On verra comment cela se passe, car les conditions sont différentes. D’habitude, on a la chance de partir à l’étranger pour jouer cette compétition. Cela se passe directement dans la rue. Ici, on sera sur un terrain plus classique. Il faudra s’y adapter. Il y a aussi quelques règles différentes. On a le droit qu’à deux livreurs. Un poste que je prendrai certainement cette fois. Cela ne me dérange pas parce que les cordants jouent beaucoup plus en llarges. Enfin, tout va dépendre de la physionomie des rencontres."

Dans ces conditions, difficile d’évoquer de réels objectifs pour le capitaine thieulinois. "On est en fin de saison. On veut avant tout prendre du plaisir ensemble une dernière fois avant l’hiver. Bien sûr, une fois sur le terrain, on fera tout pour gagner face à des adversaires aux styles bien différents. On va tout donner. Mais si nos adversaires sont plus forts, on n’aura qu’à s’incliner. C’est la loi du sport", conclut Tanguy qui savait de quoi sa soirée ou sa matinée serait faite. "Comme on n’a pas le droit de jouer avec un gant, je vais fabriquer les protections pour mes coéquipiers, car je suis celui qui a le plus d’expérience en la matière avec Dimitri Dupont".