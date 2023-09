Esplechin-Étoilés Ere: le choc psychologique aura-t-il encore son effet ?

Situés à un jet de pierre l’un de l’autre sur le plan géographique, les clubs voisins occupent la seconde partie de tableau de P2. Un Julien ayant remplacé un autre à Ere, Dubois pour Collie, l’électrochoc a plutôt bien fonctionné, le succès sur Templeuve le prouve. Y aura-t-il confirmation ou la lanterne rouge d’Esplechin viendra-t-elle rebrouiller les pistes à l’issue du derby ?

Thumaide-RUS Tournai: Envol instable contre décollage toujours pas réussi

Après six matches, c’est sans doute déjà le match de P3A qui doit servir à éviter de tomber dans une crise profonde. Du côté des Aviateurs de Thumaide, si on a enfin décollé le week-end dernier en battant Biévène, l’envol reste instable et le crash ne paraît pas du tout improbable. Dans le rang des Unionistes tournaisiens, on déchante avec le zéro pointé qui fait déjà entrevoir la P4, même si ça paraît déjà fort tôt dans la saison !

Stade Mouscron B-Obigies: Et si vous veniez découvrir le football féminin…

Un Stade Mouscronnois B, deuxième de P3 féminine, qui accueille Obigies, équipe nouvellement créée qui n’a toujours pas connu la défaite après cinq matches, ça a le mérite d’être précisé, voilà un chouette derby pour découvrir le foot pratiqué par les filles. On vous le conseille volontiers: allez faire un tour au Futurosport !