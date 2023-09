Nos onze "guest-stars": aïe, aïe, Haillez, un sacré Donovan !

Rayon défensif, du côté du FC Tournai, ce n’est pas encore ça, les buts tombant, en outre souvent en fin de partie, comme dans le derby de D2 à Acren ! Et pourtant, il y a des éléments à vocation défensive qui s’illustrent. Holuigue a tout pour être le Cheick de l’entrejeu sang et or. Buteur qui plus est ! Un échelon plus bas, le Pays Vert vit un début de saison quasi rêvé. Perwez a été la nouvelle victime de la bonne santé des Athois et d’un Quentin Hospied double buteur. Et devinez quoi: dans le lot, le médian nous a fait sa spéciale, un lob !

Chez les attaquants, vous avez ceux qui n’ont pas besoin de 36 occasions pour marquer. Citons Idir Ouali, trois buts avec le Stade Mouscronnois en P2A: facile pour l’ex-pro ! Et vous avez ceux qui sont en manque de confiance ou en panne de réussite, mais qui à force de persévérance, y arrivent. Prenez Donovan Haillez du Pays Blanc, des situations dangereuses à la pelle pour une flopée de ratés, mais un mental à toutes épreuves pour claquer au fond son opportunité la moins évidente et offrir le derby de P1 à ses couleurs: aïe, aïe, Haillez !

En P2, Luingne a baissé les armes pour la première fois cette saison. Œuvre signée Enghien et Jérémy Lecomte, princier avec son but et son peno provoqué ! On finit par le roi du but improbable… Imaginez: un score de 3-2, des arrêts de jeu, un gardien visiteur qui se précipite pour tirer un coup franc depuis son camp et qui l’expédie dans le but pour une égalisation inattendue: signé Benoît Fourez d’Estaimbourg B ! Son homologue à Bléharies Virgile André en fait encore des cauchemars.