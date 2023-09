Deux beaux derbies sinon rien en P1

La Coupe comme objectif

A contrario, Estaimpuis semble avoir trouvé la bonne carburation, à l’image d’un Alex Guyot auteur de vingt-quatre points à Luttre: "Nous avons manqué notre entrée en lice à Ressaix, où nous étions déforcés, mais petit à petit, les choses se mettent en place. À titre individuel, je dois reconnaître que je n’ai pas non plus été transcendant lors des premiers matches, avant de me reprendre voici une semaine en profitant de la faiblesse de Luttre à l’intérieur. La mauvaise passe traversée par Enghien ne risque pas de nous faire perdre notre concentration. Nous allons les recevoir comme toute autre équipe, avec la même intention d’appliquer ce que le coach attend de nous. Le hall Jean-Pierre Fröhlich doit en effet rester imprenable, en championnat comme en Coupe, car nous espérons aller au bout de cette compétition également. Le quart de finale qui nous attend à Herseaux le 30 octobre s’annonce d’ailleurs extrêmement difficile, mais l’objectif est de remporter les quatre rencontres qu’il nous reste dans cette épreuve pour soulever un trophée ensemble."

À noter que la date exacte du retour aux affaires de Charles n’est pas encore fixée. "Tom s’entraîne bien individuellement mais il est encore trop tôt pour le voir reprendre en opposition."

"Un Blaton revanchard"

L’affrontement qui refermera la quatrième journée demain à 17 h 30 promet, lui, d’être nettement plus indécis. Blaton et Kain, qui s’étaient battus pour ne pas descendre en avril dernier, font en effet partie des rares formations encore invaincues à ce stade.

Gauthier Bossu se réjouit de retrouver le Préau: "Le BCB nourrit certainement un esprit de revanche par rapport à nos dernières rencontres. Nous sommes en tout cas ravis qu’il ait pu conserver sa place en P1, et son début de campagne prouve qu’il y a sa place. Nos deux équipes respirent la confiance et cela devrait nous valoir un beau duel. À nous de conserver la cohésion et le bloc défensif des dernières sorties pour en sortir vainqueurs."

Derby aussi en P1 dames

Tandis qu’Enghien ira à Soignies, un autre derby palpitant se jouera ce soir au Vert Lion où le TEF reçoit Leuze, en pleine bourre. Ludo Peeters et Christophe Rohart relaieront Sam Vankeersbulck, démissionnaire, jusqu’à nouvel ordre. "Nous allons dépanner en attendant de trouver quelqu’un qui reprendra la tête de l’équipe. On va voir comment réagissent les filles après le off-day de La Docherie et le départ du coach. On ne reste pas insensible aux perfs leuzoises mais, avec tout le respect que j’ai pour elles, nous devons être en mesure de battre cette équipe à domicile", note le premier nommé.