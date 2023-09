Si la victoire était au rendez-vous le week-end dernier, elle a fait de sacrés dégâts. Suite à une altercation sous l’eau avec le Loup Olivier Huart, Alex Grman a écopé de deux matches de suspension alors que son coéquipier Tom Lepoint, qui est intervenu brutalement, a pris une semaine de plus. Se priver d’un de ses pions les plus expérimentés est une chose pour Mouscron, être contraint de maintenir son gardien titulaire dans les tribunes en est une autre. La tuile est de taille ! "Combler l’absence d’Alex n’est pas insurmontable, même si l’on connaît toute son importance dans l’équipe et son influence sur notre jeu. On l’a fait la semaine passée quand il a été absent pour blessure, note Julien Donche. Par contre, s’il y a un pion indispensable sur notre échiquier, c’est Tom ! Depuis le départ de Guillaume Wartelle-Hugues, on est sans vraie solution de rechange, même si Nathan Mercier nous est revenu après avoir été formé dans les équipes de jeunes du club et avoir arrêté le polo durant un certain temps."

C’est ce portier de 21 ans au grand gabarit qui défendra les cages hurlues ce samedi soir à Anvers. "Avec un autre Nathan en remplaçant si nécessaire, Marin de son nom de famille, âgé d’une quinzaine d’années." Et non Nathan Quoirez dès lors qui, samedi dernier, avait temporairement pris place dans le but pour stopper – du pied ! – un penalty louviérois. "On a besoin de lui dans son poste habituel de joueur de champ, nous ajoute le joueur du RDM qui n’assistera pas au retour dans l’eau de l’une des légendes du club, aujourd’hui installé au coaching des gardiens. On a cru que Michaël Callens allait renfiler le maillot, mais ce ne sera pas le cas ! On a aussi essayé de rappeler Guillaume, mais il est en plein road trip à vélo vers le Portugal. À aucun moment, on avait imaginé vivre cela. Même si on enchaîne Anvers et Malines, peut-être les adversaires les plus coriaces cette saison, il vaut sans doute mieux que ça arrive au début."

Chez un Anvers renforcé, la donne sera extrêmement compliquée ! "Michiel D’Hooghe est arrivé à l’AZC en renfort cet été. C’est le meilleur tireur de la saison passée ! On avait tenté de le recruter, il était d’ailleurs intéressé avant de se raviser et rejoindre son petit frère à Anvers. Jay Van Hoey reste aussi un buteur efficace. Et puis il y a tous les autres qui restent jeunes et vifs… Un adversaire redoutable qui a, notamment, mis une claque à Alost, certes promu, mais qui jouera le milieu de tableau. On sera en danger !"

Courtrai – CN Tournai (sam. 20 h)

Pour Tournai, c’est justement d’Anvers qu’est venu le second revers de la saison après celui concédé à La Louvière. Ce samedi, c’est à Courtrai que ça se passera pour un CNT qui aspire à signer un premier résultat positif dans ce nouveau championnat. Ce ne sera une nouvelle fois pas simple chez un adversaire qui vise ouvertement une place dans le Top 5 aux côtés des Mouscron, Malines, Anvers et La Louvière. Un KWK qui n’a pas encore été surpris depuis le lancement de la compétition, ayant gagné à Alost (8-15) et ayant battu Eeklo à domicile (13-8).