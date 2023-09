Une victoire et un nul pour les filles tournaisiennes à Nivelles

Le match est plus équilibré pour les dames 2. Les deux équipes se battent bien et c’est Nivelles qui parvient à trouver les filets en premier.

Heureusement les Beaux Mollets peuvent compter sur le renfort de deux joueuses de dames 1 et c’est Faucomprez qui trouve, une fois encore, le chemin du but. En seconde mi-temps, c’est elle encore qui sert sur un plateau sa coéquipière Landrieu pour le 1-2. Malgré une belle résistance, une contre-attaque rapide aura raison de la défense tournaisienne. Une égalisation à dix minutes de la fin du match qui scellera le score. C’est un 2e point engrangé pour l’équipe 2 féminine.

Enfin, les ladies ont débuté lundi leur championnat sur une défaite 0-1 au Léopold club (Uccle). Désormais dans la plus haute série de leur catégorie, la saison s’annonce intense pour les + de 35 ans tournaisiennes.

Chez les jeunes

Chez les jeunes, le club a connu un week-end presque parfait. On ne recense que deux petites défaites pour les U11 face à Ittre (2-4) et pour les filles U19 contre Nivelles (2-0). Par contre victoire pour les U7 contre Ascalon (11-3), pour les U14 contre Ittre (2-1) et pour les U12 au Léo (1-4)