P1: un calendrier plus abordable pour Néchin

Une mauvaise nouvelle de plus avant de recevoir Gilly qui vient d’atomiser Courcelles. Mais les "rescapés" ont déjà prouvé qu’ils pouvaient assumer leurs responsabilités. "On n’a pas d’autres choix que d’accorder notre confiance aux joueurs présents auxquels s’ajouteront Duchatelet et Ndong. Et Pacco prend aussi la place de Fernez. On sera peut-être au complet pour le deuxième tour !", ironise Charly Vanherpe.

Le hasard du calendrier n’est pas favorable à un Péruwelz FC en plein doute. Alors qu’il a besoin de recouvrer la confiance, il s’apprête à jouer Gosselies et Tertre-Hautrage ! Programme ardu dont l’adversité est idéale pour transcender les troupes. Ainsi, dégagés de toute pression face à des favoris, les hommes de Jonathan Krys peuvent profiter des circonstances pour forger l’exploit et repartir de l’avant. "Nous prenons Péruwelz au plus mauvais moment. J’ai entendu l’interview du coach après le derby contre Antoing et on peut s’attendre à une réaction d’orgueil après une semaine qui n’a pas dû être très drôle. De plus, Péruwelz reste un concurrent pour le haut de classement. L’écarter avec trois points de plus serait une bonne opération, mais le staff reste toujours dépendant du comportement des joueurs. Notre plus grand adversaire, c’est nous-mêmes", rappelle Steve Pischedda.

Le Pays Blanc semble avoir trouvé son rythme de croisière. Si tout n’est pas encore parfait, force est de constater que le jeu développé ne résistera pas à beaucoup d’adversaires. Reste à présent à concrétiser les déferlantes offensives pour se rendre les rencontres plus faciles comme le préconisait Romain Delaby après le derby disputé à Péruwelz. Un premier élément de réponse ce samedi soir contre PAC Buzet de Roch Gérard, une opposition qu’il faudra aussi respecter, car elle n’est pas dénuée de qualités.

"On sait se montrer patient"

Quatre points sur dix-huit ! Le bilan peut paraître maigrichon. Mais à y regarder de plus près, Néchin n’a rencontré que des grosses cylindrées de la série. Place à présent à des concurrents directs contre lesquels il ne faudra pas se louper, à commencer par ce déplacement à effectuer à Neufvilles, un autre promu classé juste au-dessus des Frontaliers. "Ce sont des rencontres qui nous permettront de nous projeter vers l’avant. Espérons que nous concrétiserons alors nos occasions de but. Nous ne sommes pas sous pression, car nous savons nous montrer patients. Et après la prestation face à Tertre et le retour de Sakanoko devant, on peut être optimiste", certifie Philippe Deschryver.

"J’ai une nouvelle équipe qui se cherche encore. Et paradoxalement, nous prenons plus de points quand nous ne jouons pas bien ! C’est pourquoi je souhaite que nous soyons un peu plus maîtres de notre sort plutôt que de faire preuve de réactivité face à l’adversité", spécifie Stéphane Monnier, le coach neufvillois.