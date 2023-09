Notre photo d’archives: quand les Géants Athois étaient royaux

Confirmation venue de Laurent Debruxelles: "Ce doit être l’équipe du RGA à l’époque où elle gravissait les deux derniers échelons du foot provincial sous la houlette de Bernard Lénelle, qui sera ensuite évincé après… deux titres successifs, ou montées en tout cas, se souvient Laurent qui a bien connu le club de par son passage sur le banc de touche en séries nationales comme adjoint de Pascal Michel puis comme entraîneur principal. On y reconnaît Jo Eckhaut et Quentin Hospied, espoir du club qui confirmera largement, qui sont déjà là, ainsi que le fidèle Jo Hochepied dans les buts. Rémy Desse et Ali Aziz, entre autres, figurent aussi sur la photo."

En haut à gauche, le grand Jonathan Eckhaut porte déjà le maillot athois en effet, comme Quentin Hospied, lui aussi debout, troisième en partant de la droite. Ce joli duo porte toujours les couleurs du Pays Vert aujourd’hui !

Chose que faisait Sven Leleux jusqu’à la précédente saison avant un départ à Péruwelz. Il porte le brassard de capitaine, aux côtés de "Jo Lacote". Il y a bien un autre Jo, en la personne de Jonathan Hochepied, gardien de but à gauche du capi. Pour les autres, on laisse Jonathan Latour jouer le guide: "On a Jo Eckhaut, Sven Leleux, Jo Hochepied, Michaël Couvreur, Quentin Hospied, Rémi Desse, Jérôme Urbain, Mohamed El Araïchi, Ali Aziz, Ronny Huart, Cédric Huart, Xavier Huart et moi. Avec comme mentor, Bernard Lénelle !" Une équipe qui avait dominé la P1, décrochant le titre avec 64 points et devançant Acren, PAC Buzet, Houdeng et Bléharies. Un RGA qui allait poursuivre son ascension, de promotion avec un titre disputé face à Mouscron-Péruwelz jusqu’en D3, avant de se brûler les ailes, faute de bonne gestion !