L’Estudiantes n’est pas du genre à tergiverser

Une victoire 25-29 qui maintient ainsi l’Estu dans le haut du panier, sur le podium de la N1 même, derrière un Houthalen qui n’a connu que des victoires jusqu’ici et un Sasja qui compte trois succès et un partage. Deux invaincus qui dominent la division avec un Tournai qui suit, faisant partie du lot des équipes qui ont six points, comme Courtrai et Eynatten. C’est quatre unités de plus que Kraainem, le prochain adversaire de Tanguy Lefebvre et ses coéquipiers. La formation bruxelloise entraînée par un certain Luc Vercauteren, dont le passage sur le banc de touche tournaisien n’avait pas rencontré les souhaits de Beneleague de la direction en place, a la particularité d’avoir déjà joué quatre fois à domicile avec une large victoire à la clé, face à Hubo, c’était le week-end dernier et trois défaites. Deux très courtes, d’un seul petit but, contre Courtrai et Houthalen, ainsi qu’une plus large face à Sasja. Pour sa première rencontre en déplacement, Kraainem se farcira du costaud avec un Estudiantes qui avait fait de son hall des Sports une place imprenable. Eynatten a malheureusement déjà montré qu’il pouvait y avoir des failles, que d’autres, à commencer par le club qui se déplacera de la capitale, n’y arrive pas !

Le premier point des filles

Deux étages plus bas, c’est à la maison aussi que ça va se passer pour l’équipe de LFH. À 18 h, les troupes de Jérémy Deltombe reçoivent Sprimont qui brille par son jeu rapide. Mais l’Estu "bis" est en belle forme, sortant d’un nouveau succès une semaine plus tôt, contre Flémalle (26-30). "Ce sera accroché durant 60 minutes, mais on a émergé sur la fin. Si on n’a pas pu remontrer notre beau visage, la mentalité y était pour arracher les deux points", note le coach tournaisien.

À noter que du côté féminin, c’est un premier point qui est venu récompenser les efforts de Florine Denays et son effectif: 21-21 face à HCSM ! Avec un brin de déception, l’équipe menant au score plus souvent qu’à son tour. "On est contentes d’avoir gagné un point malgré la frustration de ne pas avoir gagné ce match. On aurait dû le gagner, on le méritait ! On mène tout le match, à un moment on est même à plus cinq. Malheureusement, on a commis de petites maladresses, on a connu des incompréhensions de règles dues à notre statut de débutantes, ce qui ne nous a pas laissé le temps de mettre un dernier but à notre adversaire pour repasser devant au marquoir." Prochain rendez-vous ce dimanche face à United à 12 h 30.