La N2 du Skill reçoit le favori de la série

"On s’entraîne dans des conditions parfaites"

Le mentor de Tournai s’empresse d’ajouter : "Mais, nous aussi on a des arguments à faire valoir. On sort d’un très bon match à Audenarde, duel qu’on n’aurait probablement pas gagné la saison passée. Après la perte du troisième set alors qu’on menait deux sets à zéro, l’équipe a réagi de suite et n’a plus commis de fautes directes. Problème qui nous a poursuivi trop souvent l’année passée. Elle a donc gagné en maturité. On s’entraîne dans des conditions parfaites puisque la nouvelle salle nous permet de travailler sur deux terrains en incorporant des jeunes le mardi et sur le terrain de match avec le groupe de nationale le jeudi. J’espère que si on gagne les deux premiers sets, on sera capable de tenir sur la durée et ne plus laisser filer un set comme on l’a fait deux fois depuis la reprise. Heureusement, on peut compter sur un groupe complet où l’on sent déjà une vraie belle cohésion et un changement de mentalité ."

Thibault Detandt rejoint son entraîneur. "Je crois que le fait d’avoir vaincu le signe indien en allant gagner à Audenarde pour la première fois depuis très longtemps a fait du bien dans les têtes. Moi, je veux gagner ! C’est pour cela que je suis venu. Cela faisait quatre ans que Luc, dont je suis proche, tentait de m’attirer au Skill. Je ne cache pas que je pensais que cela arriverait si tôt, mais comme j’ai vécu une saison pour le moins chaotique avec la ligue A d’Anvers, je recherchais une autre ambiance et un groupe qui me procurerait à nouveau du plaisir. Et c’est le cas pour l’instant. Ce qui est bien, c’est que le jeu n’est pas basé uniquement sur moi et que le danger peut venir de partout, au centre comme aux ailes. On a un passeur qui n’a plus rien à prouver, mais que je trouve très concerné. On sort d’un six sur six et je crois que les garçons commencent à y croire. Tant mieux ! Évidemment, tout n’est pas parfait. On a encore pas mal de problèmes de communication, surtout sur les relances faciles et en zone arrière. Ce qui est logique pour une équipe encore en construction."